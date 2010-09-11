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۲۰ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۰۳

از سوی فرزین ؛

بنزین آزاد 670 تومانی تکذیب شد

بنزین آزاد 670 تومانی تکذیب شد

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت تصویب عرضه هر لیتر بنزین آزاد 670 تومانی در زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها در این کارگروه را تکذیب کرد.

محمدرضا فرزین امروز جمعه در گفتگو با مهر با تکذیب تصویب بنزین آزاد 670 تومانی در کارگروه تحول اقتصادی دولت، گفت: قیمت نهایی بنزین و سایر حاملهای انرژی به موقع اعلام عمومی می شود.

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت در عین حال اظهار داشت: این گونه اخبار تنها حدس و گمانهای برخی افراد است که منتشر می شود.
 
وی با بیان اینکه جلسات کارگروه تحول اقتصادی دولت به صورت مستمر با حضور رئیس جمهور و اعضای آن تشکیل می شود، تصریح کرد: این کارگروه اخبار مورد تائید را به موقع به صورت رسمی اطلاع رسانی خواهد کرد.
 
فرزین همچنین افزایش قیمت هرکیلو وات برق صنعتی به 800 ریال بر اساس تصمیم کارگروه تحول اقتصادی دولت را تائید نکرد.
کد مطلب 1149202

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