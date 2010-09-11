بنزین آزاد 670 تومانی تکذیب شد

محمدرضا فرزین امروز جمعه در گفتگو با مهر با تکذیب تصویب بنزین آزاد 670 تومانی در کارگروه تحول اقتصادی دولت، گفت: قیمت نهایی بنزین و سایر حاملهای انرژی به موقع اعلام عمومی می شود.

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت در عین حال اظهار داشت: این گونه اخبار تنها حدس و گمانهای برخی افراد است که منتشر می شود.

وی با بیان اینکه جلسات کارگروه تحول اقتصادی دولت به صورت مستمر با حضور رئیس جمهور و اعضای آن تشکیل می شود، تصریح کرد: این کارگروه اخبار مورد تائید را به موقع به صورت رسمی اطلاع رسانی خواهد کرد.

فرزین همچنین افزایش قیمت هرکیلو وات برق صنعتی به 800 ریال بر اساس تصمیم کارگروه تحول اقتصادی دولت را تائید نکرد.