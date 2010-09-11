نخست وزیر اسبق وزیر خارجه استرالیا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک سخنگوی دولت استرالیا گفت : "جولیا گیلارد" نخست وزیر این کشور قصد دارد، سلف خود را به عنوان وزیر امور خارجه کابینه اش انتخاب کند.

راد در اواخر ماه ژوئن و در پی پیروزی گیلارد در انتخابات داخلی حزب حاکم کارگر از رهبری این حزب و نخست وزیری استرالیا کنار رفت. وی در پایان دوران نخست وزیری سه ساله اش از کمترین میزان محبوبیت در بین رای دهندگان برخوردار بود.

انتظار می رود که گیلارد اسامی اعضای کابینه جدید خود را ظرف روزهای آینده اعلام کند. گفته می شود در کابینه جدید "استفن اسمیث" وزیر امور خارجه پیشین استرالیا سمت وزیر دفاع را داشته و "کریس باون" وزیر دارایی پیشین نیز در سمت خود ابقا می شود.

هفته گذشته سرانجام پس از بحثهای فراوان میان احزاب و چهره های مختلف سیاسی استرالیا، حزب کارگر به رهبری گیلارد مامور تشکیل کابینه ائتلافی در این کشور شد.

گفتنی است برای اولین بار در 70 سال گذشته استرالیا دارای یک پارلمان معلق (پارلمانی که هیچ حزبی در آن اکثریت را در اختیار ندارد) می شود.