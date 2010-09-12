حمایت کمیسیون فرهنگی از سینمای دینی/ سینما از مبانی دینی غافل است

جواد آرین‌منش نایب رئیس اول کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره لزوم توجه به موضوعات و مفاهیم دینی - قرآنی در آثار سینمایی گفت: از مجلس شورای اسلامی و کمیسیون فرهنگی انتظار می رود روی کلیات امور فرهنگ و هنر اظهار نظر و اعمال نظارت کنند.

وی گفت: کمیسیون فرهنگی طی دو تا سه سال گذشته با افزایش بودجه هنر، فرهنگ و سینما اعتبارات ویژه ای را تحت عنوان تولید فیلمهای فاخر در نظر گرفته تا فیلمهایی که می توانند برای تولیدات سینمایی ما الگو باشند و مفاهیم بلند فرهنگی، انسانی و دینی را منتقل کنند که ممکن است این گونه فیلمها نیاز به سرمایه گذاری بیشتر داشته و بازده کمتری برای آن پیش بینی شود را مورد حمایت قرار دهد.

وی افزود: هدف از این اعتبارات این است که اهداف بلند فرهنگی مورد توجه قرار گیرند و سینما به عنوان هنری متعالی، ارزشمند و فاخر انتقال دهنده ارزشها به نسل جوان و جامعه و جامعه جهانی باشد.

توجه به مبانی دینی و انسانی بسیار ضعیف است

آرین منش در رابطه ظرفیت توجه به موضوعات دینی و قرآنی در مقوله سینما گفت: متأسفانه باید گفت که تا کنون میزان توجه به سوژه های دینی و انسانی کم بوده، اما سوژه ها در این عرصه بی نهایت است. مضامین دینی فرهنگی، الهی و انسانی برای تولید فیلم به قدری زیاد است که نمی توان آن را تصور کرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: اگر تنها یک گوشه ای از تاریخ دفاع مقدس را مورد توجه قرار دهیم تا سالهای سال می توانند محتوای فیلمهای انسانی را که دربرگیرنده ایثار و از خود گذشتگی است را نشان دهند.

فیلمهای دینی و انسانی مخاطب متدین را به سینما می‌کشاند

وی تصریح کرد: از آنجا که جامعه ما یک جامعه کاملا اسلامی و دینی است و مفاهیم دینی و انسانی با فطرت انسانها سازگاری کامل دارند، اگر سینماگران ما به سمت مفاهیم دینی بروند تولید این فیلمها هم می توانند مخاطبین فراوانی را به خود جذب کرده و هم می توانند انتقال دهنده ارزشها به جامعه جهانی باشند، در نتیجه این امر مشکلات سینما در حوزه اقتصادی را حل می کند.

وی استدلال کرد: علت کم بودن مخاطب سینما در مقایسه با جمعیت کل کشور این است که تا کنون سوژه هایی مورد توجه قرار نگرفته که متدینها را به خود جذب کند. از این رو توده مردم، روحانیون و متدینین هنوز رابطه حسنه ای با سینما ندارند مگر فیلمهای خاصی که در این زمینه تولید شده باشد.