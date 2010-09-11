تدوین "سوت پایان" از نیمه گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، "سوت‌ پایان" که مضمونی اجتماعی دارد در حالی به مراحل پایان آماده‌سازی برای نمایش نزدیک می‌شود که چند‌تن از ورزشکاران و بازیگران مطرح در آن حضور داشته‌اند. هادی ساعی از میان ورزشکاران و مصطفی زمانی، گوهر خیراندیش، رویا تیموریان و لادن طباطبایی از میان بازیگران در فیلم "سوت ‌پایان" حضور دارند.

"سوت ‌پایان" به تهیه‌کنندگی جهانگیر کوثری و با فیلمبرداری تورج اصلانی به زودی وارد مرحله صدا‌گذاری می‌شود. "سوت پایان"، همچون "یک شب" و "چند روز بعد" از ساخته‌های قبلی این فیلمساز، اثری اجتماعی است که نیکی کریمی خود نگارش فیلمنامه آن را برعهده داشته است. در این فیلم زوج مستندسازی درگیر مشکلات سوژه فیلم خود می‌شوند و تا پایان راه او را همراهی می‌کنند.

نیکی کریمی، شهاب حسینی، آتیلا پسیانی، اشکان خطیبی، رامونا شاه، غزاله رشیدی، نادر فلاح و ... در این فیلم بازی می‌کنند.

دیگر عوامل این فیلم عبارتند از گروه کارگردانی: دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: سپهر میکائیلیان، دستیاران: مهدی بوستان پرور، عمار آقایی، منشی صحنه: سحر جزایری، گروه فیلمبرداری: مدیر فیلمبرداری: تورج اصلانی، دستیار اول: حسن اصلانی، دستیاران: امیرحسین صدقی راد، محمد خمیس آبادی، فرهاد رستمی، گروه صدا: صدابردار: نظام الدین کیایی، دستیار صدا: رسول خیرخواه، گروه صحنه و لباس: طراح صحنه و لباس: سارا سمیعی، دستیاران صحنه: حسین نانکلی، حمیدرضا عامری، دستیار لباس: محیا حسینی، گروه چهره پردازی: طراح چهره پردازی: سودابه خسروی، مجریان گریم: پریا روشن، منعم کثیرلو، گروه تولید: مجری طرح و مدیر تولید: مجتبی متولی، دستیار تولید: ندا آصف، گروه تدارکات: مدیر تدارکات: محمدحسن نوروزی، دستیار تدارکات: اصغر جبارپور، مهدی خسروشیری، احمد عبدی، عکاس: احمدرضا شجاعی، فیلم پشت صحنه: هومن قدرت نما، مشاور رسانه‌ای: مینا اکبری.