500 میلیارد ریال سود سهام عدالت در مازندران توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، عسگر توکلی بعد از ظهر شنبه در جلسه ارتقاء فرهنگ سهامداری مازندران گفت: این سودها بر اساس اولویت‌های در نظر گرفته شده به ترتیب به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی، بسیجیان فاقد شغل، بازنشستگان کشوری و لشکری و مستمری بگیران در دو مرحله پرداخت شد.

وی افزود: سود سهام عدالت مستمری بگیران تامین اجتماعی نیز در حال پرداخت است.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت مازندران وضعیت این استان را در مورد شرکت در این طرح مناسب دانست و تاکید کرد: این استان کارنامه موفقی در زمینه حضور در سطح کشور از خود نشان داده است.

وی دستیابی به این نتیجه را حاصل تلاش همگان به‌ ویژه دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها عنوان و تصریح کرد: دو میلیون و 100 نفر در مازندران سهام‌دار شرکت‌های تعاونی عدالت هستند.

توکلی بیان داشت: از این میزان سهام‌دار تنها یک میلیون و 980 هزار نفر ثبت‌نام کرده اند که افراد پس از دریافت ثبت‌نام می بایست با حضور در تعاونی‌های عدالت نسبت به ثبت‌نام در این مجموعه‌ها اقدام نمایند.

وی اضافه کرد: پرداخت سود سهام عدالت در گرو انجام مراحل کامل ثبت نام است و افرادی که در این مورد عقب مانده اند تا پایان شهریور ماه فرصت دارند.

