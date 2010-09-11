ثبت سفارش واردات 49 محصول کشاورزی قفل شد

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی در گفتگو با مهر با اعلام این خبر گفت: به دنبال نامه مهدی غضنفری وزیر بازرگانی به وزرای جهادکشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنایع و معادن در خصوص مدیریت واردات، صادق خلیلیان نخستین وزیری بود که با ارسال نامه ای به وزیر بازرگانی، واردات 49 قلم محصول کشاورزی را ممنوع اعلام کرد.

محمد دودانگه افزود: برهمین اساس، مهدی غضنفری وزیر بازرگانی مفاد نامه صادق خلیلیان وزیر جهادکشاورزی مبنی بر ممنوعیت واردات 49 قلم محصول کشاورزی را عیناً به سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ کرد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر بازرگانی افزود: وزارت بازرگانی هماهنگی لازم را با وزارت جهاد کشاورزی انجام داده است که بر این اساس، واردات این کالاها منوط به اظهار نظر و دستورالعمل‌های وزارت جهاد کشاورزی است که در نامه صادق خلیلیان نیز به آن اشاره شده بود.

وی از وزارتخانه های صنایع و بهداشت نیز خواست براساس نامه وزیر بازرگانی درخواست خود را برای مدیریت واردات به این وزارتخانه ارائه دهند تا مطابق آن عمل شود.

به گزارش مهر، وزیر جهادکشاورزی هفته گذشته در نامه‌ای به وزیر بازرگانی ممنوعیت واردات 49 محصول کشاورزی را برای اجرا خواستار شده بود.

برهمین اساس، ثبت سفارش برای تمامی اقلام از جمله توت فرنگی، گلابی، برگه آلو، بادام آمریکایی، پیاز، سیر، سیب زمینی و انواع میوه ها از جمله سیب فرانسوی، گلابی چینی و پرتقال مصری صادر نخواهد شد.

بنابر این نامه، ثبت سفارش واردات انواع شیر خشک صنعتی و فرآورده های لبنی( به جز کره)، کمپوت، کنسرو، رب انار، رب گوجه فرنگی، اسانس و کنستانتره های میوه تا اطلاع ثانوی نیز انجام نمی شود، ضمن اینکه واردات این اقلام در فصل مناسب و در صورت نیاز بازار انجام خواهد شد.

وزیر جهادکشاورزی در این نامه از وزیر بازرگانی خواسته بود تا آمار مربوط به تمامی ثبت سفارش های انجام شده را تهیه و به منظور برنامه ریزی های آینده به وزارت جهاد کشاورزی اعلام کند، همچنین کسری گوشت قرمز مورد نیاز کشور در صورت نیاز مجدد به ثبت سفارش واردات موضوع را اعلام شود.

صادق خلیلیان در این نامه تصریح کرده بود: با توجه به اینکه در حال حاضر فصل برداشت برنج است و در صورت نیاز به ذخیره سازی برنج ، خرید از محل تولید داخل انجام شود و برای تامین کسری مورد نیاز کشور واردات برنج پس از اعلام وزارت جهاد کشاورزی و بعد از آذرماه انجام می شود.