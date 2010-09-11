به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم به فاجعه ضد انسانی شرکت نفتی چورون آمریکا در کشور اکوادور می‌پردازد که به پرونده 27 میلیارد دلاری چرنوبیل آمازون شهرت یافته است.

این فیلم در اولین نمایش خود در جشنواره فیلم سان دنس در سال 2009 روی پرده رفت و تاکنون در 82 جشنواره بین‌المللی حضور داشته و 23 جایزه دریافت کرده است. جو برلینگر که آثار مستند برجسته‌ای چون "نگه دارنده برادر"، "بهشت گمشده" و "متالیکا..." در کارنامه خود دارد، اکنون در صدد ساخت اولین فیلم بلند سینمایی خود است.

