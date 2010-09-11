طالبان خواستار خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، طالبان افغانستان از آمریکا خواست به "اشغال غیرقانونی" این کشور پایان دهد.

در بیانیه ای که به مناسبت سالروز حمله به مرکز تجارت جهانی نیویورک در سال 2001 منتشر شد آمده است: با گذشت 9 سال از اشغال افغانستان، ایالات متحده هیچ شانسی برای برقراری صلح در این کشور ندارد.

بر این اساس آمریکا و همپیمانانش با وجود به کارگیری تمام امکانات خود نتوانسته اند در طول این سالها به جنگ در افغانستان پایان دهند. بیانیه مذکور می افزاید: آنها تنها یک راه پیش رو دارند و آن خروج از افغانستان است.



طالبان در ادامه این بیانیه آورده است: آمریکا و همپیمانانش در موقعیتی نیستند که شرط و پیش شرط برای خروج از افغانستان تعیین کنند چرا که اولا اشغال این کشور به دست آنان غیرقانونی است و ثانیا در این اقدام اشغالگرانه شکست خورده اند.

در حال حاضر حدود 150 هزار نیروی ائتلاف تحت فرماندهی نیروهای آمریکایی در افغانستان مستقر بوده و در حال جنگ با شبه نظامیان طالبان هستند.