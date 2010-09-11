۲۰ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۵۱

کشتی آزاد قهرمانی جهان-روسیه/

عرفان امیری کشتی‌گیر آمریکایی را شکست داد

کشتی‌گیر وزن 96 کیلوگرم کشورمان دومین دیدار خود در مسابقات جهانی را با پیروزی برابر نماینده آمریکا به پایان برد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای وزن 96 کیلوگرم از بعدازظهر امروز شنبه در مسکو و با حضور 33 کشتی گیر آغاز شد که نماینده کشورمان در دومین مبارزه خود برابر کشتی گیر آمریکایی به پیروزی رسید.

در این مبارزه عرفان امیری وقت اول را با نتیجه 2 بر یک از " برگمن " آمریکایی برد و در وقت دوم نیز با نتیجه 4 بر یک حریف خود را شکست داد. امیری در در کشتی اول خود " دولت شابانبای" از قزاقستان را شکست داده بود و با پیروزی برابر کشتی گیر آمریکایی به مرحله بعد صعود کرد.

در گروه امیری کشتی‌گیران مطرحی همچون حاجی‌مراد گاتسالوف روس و گئورگی گوگشلیدزه گرجستانی حضور دارند و در گروه دیگر جدول نیز می‌توان به کشتی‌گیران مطرحی همچون ختاگ گازیموف آذربایجانی، قربان قربان‌اف ازبکستانی و روسلان شیخ‌اف بلاروسی اشاره کرد.

