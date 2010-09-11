به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای وزن 96 کیلوگرم از بعدازظهر امروز شنبه در مسکو و با حضور 33 کشتی گیر آغاز شد که نماینده کشورمان در دومین مبارزه خود برابر کشتی گیر آمریکایی به پیروزی رسید.

در این مبارزه عرفان امیری وقت اول را با نتیجه 2 بر یک از " برگمن " آمریکایی برد و در وقت دوم نیز با نتیجه 4 بر یک حریف خود را شکست داد. امیری در در کشتی اول خود " دولت شابانبای" از قزاقستان را شکست داده بود و با پیروزی برابر کشتی گیر آمریکایی به مرحله بعد صعود کرد.

در گروه امیری کشتی‌گیران مطرحی همچون حاجی‌مراد گاتسالوف روس و گئورگی گوگشلیدزه گرجستانی حضور دارند و در گروه دیگر جدول نیز می‌توان به کشتی‌گیران مطرحی همچون ختاگ گازیموف آذربایجانی، قربان قربان‌اف ازبکستانی و روسلان شیخ‌اف بلاروسی اشاره کرد.