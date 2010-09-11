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۲۰ شهریور ۱۳۸۹، ۱۸:۱۱

لیگ قهرمانان آسیا/

مسئولان اصفهان از ذوب آهن حمایت کردند

مسئولان اصفهان از ذوب آهن حمایت کردند

مسئولان استانی و ورزش اصفهان در نشستی با مسئولان باشگاه ذوب آهن حمایت خود را از نماینده ایران در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست ویژه مسئولان استان اصفهان با مدیران باشگاه ذوب آهن عصر پنجشنبه در محل استانداری اصفهان و با حضور ذاکر اصفهانی استاندار، خدابخش مدیرکل و غیور معاون تربیت بدنی، بهرامی مشاور مدیرعامل کارخانه ذوب آهن، دلیلی مدیرعامل و سموعی قائم مقام باشگاه ذوب آهن برگزار شد.

در این نشست ابتدا از مسئولان باشگاه ذوب آهن به خاطر موفقیت‍‌های این تیم در صحنه‌های ورزشی و انتخاب به عنوان باشگاه برتر فرهنگی کشور تقدیر شد.

همچنین در این نشست ذاکر اصفهانی استاندار اصفهان ضمن آرزوی موفقیت برای تیم فوتبال ذوب آهن در دیدار با پوهانگ، از حمایت همه جانبه مسئولان استانی و ورزش این استان خبر داد.

ضمن اینکه قرار است استاندار و مسئولان ارشد استان و ورزشی اصفهان در یکی از تمرین‌های روزهای آینده تیم ذوب آهن شرکت کرده و از نماینده استان اصفهان در لیگ قهرمانان آسیا حمایت کنند.

دیدار رفت تیم‌های ذوب آهن اصفهان و پوهانگ استیلرز کره جنوبی در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ساعت 18:30 روز چهارشنبه 24 شهریورماه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.

کد مطلب 1149226

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