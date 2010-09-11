به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جهان که در مسکو روسیه جریان دارد، عصر امروز مراد محمدی در وزن 60 کیلوگرم مبارزه مرحله یک چهارم نهایی خود را برابر کشتی گیری از کره جنوبی برگزار کرد.

محمدی در وقت اول مبارزه برابر "لی چون سانگ" از کره جنوبی به برتری رسید(1 بر 1). در وقت دوم کشتی گیر کشورمان مبارزه را به حریف کره جنوبی واگذار کرد. در وقت سوم مراد محمدی در حالی که یک بر صفر عقب بود در آخرین ثانیه ها دو امتیاز گرفت و با وجود از دست دادن یک امتیاز به عنوان فرد پیروز معرفی شد و به مرحله نیمه نهایی صعود کرد.

در وزن 84 کیلوگرم که احسان لشگری حضور داشت و در نخستین دیدار خود برابر " استفان گئوگیتا" از رومانی شکست خورده بود، با نرسیدن این کشتی گیر به فینال، از دور مسابقات حذف شد. در روز نخست هم حسن رحیمی در وزن 55 کیلوگرم حذف شده بود.