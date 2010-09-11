نشست اروپایی ها درباره ترکیه برگزار شد/ بررسی عضویت آنکارا در اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز شنبه برای بررسی موضوع پیوستن ترکیه و روابط این اتحادیه با آنکارا در بروکسل گردهم آمدند.

"کاترین اشتون" وزیر امورخارجه این اتحادیه در این باره گفت : هر چند ترکیه هنوز به اتحادیه اروپا نپیوسته، اما در حال حاضر یکی از شرکای این اتحادیه در بسیاری از مسائل منطقه ای و جهانی است.

این در حالی است که مذاکرات مربوط به پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا که از سال 2005 آغاز شده، با مخالفتهای آلمان و فرانسه با مشکل روبرو شده است.

بر این اساس موضوع روابط ترکیه با قبرس و یونان اصلی ترین موضوع مورد مناقشه اعضای بیست و هفت گانه اتحادیه اروپا و آنکارا است. قبرس در سال 1974 به دنبال دخالت ترکیه در ماجرای کودتای نظامی طرفداران دولت یونان، به دو بخش تقسیم شد.

در نشست امروز بروکسل "الکساندر استاب" وزیر امور خارجه فنلاند از ترکیه به عنوان یکی از پنج کشور تاثیرگذار جهان در حوزه سیاسی نام برد. به گفته وی ترکیه بیش از هر کشور اروپایی دیگری توانایی تاثیرگذاری بر مسائل منطقه ای را دارد.

همچنین "گیدو وستروله" وزیر امور خارجه آلمان خطاب به همتای ترک خود با اشاره به اهمیت ترکیه در تحولات بین المللی گفت : ترکیه نباید منتظر صدور اجازه پیوستن به اروپا باشد، این کشور در حال حاضر نیز یکی از اعضای این اتحادیه است.

خاطرنشان می شود که ترکیه به دلیل نقش بارز در تحولات منطقه ای از جمله روند سازش، موضوع هسته ای ایران و نیز موضوع مسلمانان بوسنی مورد توجه اروپا است.