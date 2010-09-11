  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۰ شهریور ۱۳۸۹، ۱۶:۵۰

کشتی آزاد قهرمانی جهان-روسیه/

مراد محمدی ضربه فنی شد / تلاش برای کسب مدال برنز

مراد محمدی ضربه فنی شد / تلاش برای کسب مدال برنز

کشتی گیر وزن 60 کیلوگرم کشورمان با قبول ضربه فنی برابر کشتی گیر روس، باید برای مدال برنز مبارزه کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نیمه نهایی رقابتهای کشتی آزاد وزن 60 کیلوگرم عصر امروز شنبه در مسکو بین مراد محمدی از ایران و بسیک کودوخوف از روسیه برگزار شد که طی آن کشتی گیر کشورمان ضربه فنی شد.

در این مبارزه کشتی گیر روس وقت اول را 2 بر صفر از کشتی گیر کشورمان برد. در وقت دوم کودوخوف محمدی را ضربه فنی کرد و به دیدار نهایی راه یافت تا نماینده کشورمان برای کسب مدال برنز تلاش کند.

مراد محمدی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم محمد کمیل محمداف از بلاروس را در دو تایم و با نتایج 4-1 و 1-1 شکست داد. محمدی در دور سوم آندری پرپلیتا از مولداوی را در دو تایم و با نتایج مشابه 3- صفر شکست داد محمدی در دور چهارم در یک کشتی نفسگیر لی سئونگ چول از کره جنوبی را در سه تایم و با نتایج 1-1، صفر-1 و 2- 2 مغلوب کرد و به دیدار نیمه‌نهایی راه یافت.

کد مطلب 1149232

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها