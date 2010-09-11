چین مذاکرات دو جانبه با ژاپن را تعلیق کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت چین اقدام دادگاه ژاپن درباره تمدید مدت بازداشت یک شهروند چینی به دلیل برخورد کشتی ماهیگیری اش با دو قایق گشتی این کشور در آبهای مورد مناقشه را محکوم کرد.

وزارت امور خارجه چین با اعلام این مطلب، ادامه بازداشت کاپیتان و 14 سرنشین این کشتی چینی را سبب از بین رفتن تلاشها برای حل اختلافات منطقه ای دانست.

"جینگ یو" سخنگوی این وزارتخانه با انتقاد شدید از تصمیم دادگاه ژاپنی در تمدید مدت بازداشت این ماهیگیران، از تعلیق مذاکرات دو جانبه با ژاپن خبر داد. این مذاکرات درباره اختلافها بر سر یک جزیره کوچک در سواحل شرقی و نیز تملک بر یک میدان گازی در منطقه دیگری از این آبها انجام می شود.

به گفته این مقام چینی، توکیو به درخواستهای رسمی پکن برای آزادی شهروندانش بی اعتنایی و علیه آنان حکم صادر کرده است. از این رو پکن با لغو مذاکرات مذکور رسما اعتراض خود را به اطلاع مقامهای ژاپنی می رساند.

دولت چین روز چهارشنبه نیز سفیر ژاپن در پکن را فراخوانده و از دولت ژاپن خواست تا به مسدود کردن راه تردد قایقهای ماهیگیری چینی در آب های دریای شرق چین پایان دهد. چین می گوید جلوگیری از تردد قایق ها غیرقانونی است.