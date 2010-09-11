  1. بین الملل
  2. سایر
۲۰ شهریور ۱۳۸۹، ۱۷:۱۱

تنش در روابط توکیو-پکن/

چین مذاکرات دو جانبه با ژاپن را تعلیق کرد

چین مذاکرات دو جانبه با ژاپن را تعلیق کرد

در پی دستگیری ماهیگیران چینی در آبهای مورد مناقشه و محاکمه آنها در یک دادگاه ژاپن، پکن مذاکرات دو جانبه با توکیو را لغو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت چین اقدام دادگاه ژاپن درباره تمدید مدت بازداشت یک شهروند چینی به دلیل برخورد کشتی ماهیگیری اش با دو قایق گشتی این کشور در آبهای مورد مناقشه را محکوم کرد.

وزارت امور خارجه چین با اعلام این مطلب، ادامه بازداشت کاپیتان و 14 سرنشین این کشتی چینی را سبب از بین رفتن تلاشها برای حل اختلافات منطقه ای دانست.
 
"جینگ یو" سخنگوی این وزارتخانه با انتقاد شدید از تصمیم دادگاه ژاپنی در تمدید مدت بازداشت این ماهیگیران، از تعلیق مذاکرات دو جانبه با ژاپن خبر داد. این مذاکرات درباره اختلافها بر سر یک جزیره کوچک در سواحل شرقی و نیز تملک بر یک میدان گازی در منطقه دیگری از این آبها انجام می شود.
 
به گفته این مقام چینی، توکیو به درخواستهای رسمی پکن برای آزادی شهروندانش بی اعتنایی و علیه آنان حکم صادر کرده است. از این رو پکن با لغو مذاکرات مذکور رسما اعتراض خود را به اطلاع مقامهای ژاپنی می رساند.
 
دولت چین روز چهارشنبه نیز سفیر ژاپن در پکن را فراخوانده و از دولت ژاپن خواست تا به مسدود کردن راه تردد قایقهای ماهیگیری چینی در آب های دریای شرق چین پایان دهد. چین می گوید جلوگیری از تردد قایق ها غیرقانونی است.
کد مطلب 1149234

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها