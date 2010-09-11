آمادگی ایران برای راه اندازی 10 اردوگاه اسکان اضطراری در پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالحسن فقیه افزود: به دنبال تاکیدات مقام معظم رهبری در مورد افزایش کمکها به مردم سیل زده پاکستان، جمعیت هلال‌احمر حجم کمکهای این جمعیت را برای سیل زدگان پاکستانی افزایش می‌دهد.

وی اظهار داشت: جهانیان شاهد بودند که مقام معظم رهبری در خطبه های نماز عید فطر امسال، سیل پاکستان را فوری‌ترین مسئله جهان اسلام دانستند و کمکهای انجام شده برای سیل‌زدگان این کشور را ناکافی خواندند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر افزود: از نخستین روزهای جاری شدن سیل در پاکستان، جمعیت هلال ‌احمر کمکهای خود را در قالب سیزده محموله برای مردم آسیب دیده پاکستان فرستاد و در همین زمینه سه اردوگاه اسکان اضطراری نیز در استانهای سند، پنجاب و بلوچستان برپا کرد.

وی ادامه داد: با وجود اینکه تاکنون نزدیک به یک هزار تن کمکهای دارویی، غذایی و زیستی و تیمهای امدادگر و پزشک از سوی جمعیت هلال احمر روانه پاکستان شده اند، با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در مورد این که ملت و دولت ایران و دیگر ملتها و دولتهای اسلامی باید با همه توان به کمک ملت و دولت پاکستان بشتابند و نیازهای مختلف آسیب‌دیدگان از سیل پاکستان را تأمین کنند، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران این آمادگی را دارد که حداقل 10 اردوگاه اسکان اضطراری دیگر را در صورت موافقت مقامات پاکستانی در مناطق سیل‌زده راه‌اندازی کند.

فقیه گفت: شماره 99999 جمعیت هلال احمر به حساب بانک ملی شعبه مرکزی آماده دریافت کمکهای نقدی و شعب جمعیت هلال‌احمر در سراسر کشور در انتظار کمکهای غیرنقدی مردم نوعدوست ایران اسلامی برای مردم پاکستان هستند.