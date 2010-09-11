چهار نفر در حادثه انفجار خط لوله سرخس – مشهد کشته شدند

علیرضا غریبی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد گفت: ب راساس اعلام پزشکی قانونی چهار نفر از حادثه دیدگان فوت شدند و 16 نفر دیگر در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد بستری و در حال مداوا هستند.

وی عنوان کرد: خط لوله 36 اینچی انتقال گاز پالایشگاه شهید هاشمی‌نژاد به مشهد در منطقه مزداوند سرخس در اثر برخورد ادوات مهندسی دچار حادثه انفجار شده و ابزار و ادوات پیمانکار از بخش خصوصی در این انفجار دچار خسارت شده است.

وی تصریح کرد: خسارت‌ها در حال برآورد است و ما ظرف 48 ساعت بعد از گرفتن مجوز قضائی از مسئولان دادگستری خراسان رضوی، خط لوله سانحه دیده را ترمیم و به شبکه متصل می‌کنیم.

در ابتدا به دلیل پراکندگی خبری چنین شایعه شده بود که پالایشگاه شهید هاشمی نژاد دچار سانحه و آتش سوزی شده است.

شامگاه گذشته بر اثر برخورد بین مکانیکی با لوله 30 اینچی انفجاری در خط گاز مشهد - سرخس روی داد.