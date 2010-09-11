پیروزی سپاهان و راه آهن در پایان نیمه نخست/ عقیلی سکونشین شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته هشتم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز شنبه با برگزاری دو مسابقه همزمان آغاز شد که در یکی از این دیدارها تیم فوتبال سپاهان اصفهان موفق شد در پایان نیمه نخست برابر شهرداری تبریز به پیروزی یک بر صفر دست یابد.

در این دیدار که با قضاوت رحیم مهرپیشه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان در حال پیگیری است، ابراهیم توره(20) گل برتری شاگردان زردپوش قلعه نویی را به ثمر رسانده است. ضمن اینکه نام هادی عقیلی در فهرست 18 نفره تیم سپاهان قرار نداشته و این بازیکن از روی سکوها بازی را تماشا می‌‎کند.

در ورزشگاه تختی تهران هم تیم راه آهن شهرری با سرمربی جدیدش مهدی تارتار برابر تیم ملوان بندرانزلی به برتری یک بر صفر دست یافت که کمال کامیابی نیا(44) تک گل تیم راه آهن را به ثمر رساند.

دو دیدار دیگر روز دوم هفته هشتم رقابتهای لیگ برتر بین تیم های پرسپولیس و پاس در ورزشگاه آزادی و صبای قم با استیل آذین در ورزشگاه یادگار امام قم از ساعت 19:45 دقیقه آغاز خواهد شد.