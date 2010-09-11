نامزد نهایی اتحاد ملی احتمالا پس از تعطیلات عید فطر مشخص می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری نهرین، کریم الیعقوبی پیش بینی کرد اتحاد ملی نامزد خود برای تصدی نخست وزیری را پس از پایان تعطیلات عید فطر نهایی کند، چرا که تصمیمات در حال حاضر در جهت حل این مسئله از راه توافق است.

وی افزود : اتحاد ملی ممکن است نامزد نهایی خود برای تصدی نخست وزیری را پس از عید فطر طی یک یا دو دور مذاکرات میان دو گروه تشکیل دهنده(ائتلاف ملی و دولت قانون) مشخص کند.



الیعقوبی از برگزاری نشستهای دوجانبه میان عادل عبدالمهدی نامزد ائتلاف ملی و نوری المالکی نامزد دولت قانون برای تصدی نخست وزیری با هدف حل برخی مسائل و دستیابی به توافق برای پایان یافتن رقابت خبر داد.



وی گفت : معیارهای واقعی باید بر نامزد نخست وزیری منطبق و دارای مقبولیت و برنامه کاری دولتی باشد که این امور در شورای رهبری اتحاد ملی که متشکل از 14 نفر است، مطرح خواهد شد که این شورا سازوکار مقایسه را یا با رای گیری یا اکثریت دو سوم مشخص خواهد کرد یعنی نامزد پیروز باید نه یا ده رای از مجموع 14 رای را به دست آورد.



از سوی دیگر،هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق و یکی از اعضای مطرح ائتلاف گروههای منطقه کردستان عراق پیش بینی کرد بحران تشکیل دولت کونی عراق که از پنج ماه پیش تا کنون پابرجاست، به سبب نبود روح کوتاه آمدن گروهها و راه حلهای میانه ادامه یابد.



زیباری همچنین از همزمان بودن عقب نشینی نظامیان آمریکایی با ادامه بحران تشکیل دولت ابراز تاسف کرد.



زیباری همچنین کشورهای دیگر را از دخالت در امور داخلی عراق برحذر داشت و تاکید کرد دولت عراق می تواند خلاء امنیتی ناشی از عقب نشینی نظامیان آمریکایی را پر کند.

خاطر نشان می شود مسئله تشکیل دولت در عراق با وجود گذشت 6 ماه از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی همچنان به علت نیافتن جریانهای سیاسی به توافق درباره روسای سه گانه (نخست وزیر، رئیس جمهور و رئیس پارلمان) به تعویق افتاده است.