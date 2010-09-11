به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته هشتم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز شنبه با برگزاری دو مسابقه همزمان پیگیری شد که در یکی از این دیدارها تیم فوتبال سپاهان اصفهان موفق شد با نتیجه یک بر صفر از سد شهرداری تبریز عبور کند.

در این دیدار که با قضاوت رحیم مهرپیشه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار شد، ابراهیم توره(20) گل برتری شاگردان زردپوش قلعه نویی را به ثمر رساند. ضمن اینکه در دقایق پایانی این دیدار تیم شهرداری چندین موقعیت مناسب گلزنی را از دست داد.

با این پیروزی تیم فوتبال سپاهان اصفهان 12 امتیازی شد و موقتا از رده دهم به رده پنجم جدول صعود کرد. همچنین شهرداری تبریز هم با همان 5 امتیاز گذشته به رده هجدهم سقوط کرد.

قرار نداشتن نام هادی عقیلی در فهرست 18 نفره تیم سپاهان و مصدومیت شدید محسن بنگر دیگر بازیکن خط دفاعی سپاهان از نکات قابل توجه این دیدار بود.

در ورزشگاه تختی تهران هم تیم راه آهن شهرری با سرمربی جدیدش مهدی تارتار برابر تیم ملوان بندرانزلی به برتری 2 بر صفر دست یافت که کمال کامیابی نیا(44) و محمود آمنه(78) گل‌های تیم راه آهن را در این بازی به ثمر رساندند.

در دقایق پایانی این مسابقه هم تماشاگران ملوان در اعتراض به نتایج ضعیف این تیم در رقابت‌های لیگ برتر علیه مسئولان این باشگاه و سرمربی آن شعار دادند.

با این پیروزی تیم راه آهن 7 امتیازی شد اما به خاطر تفاضل گل کمتر نسبت به تیم پیکان به رده هفدهم جدول صعود کرد. ملوان هم با 9 امتیاز قبلی به رده سیزدهم سقوط کرد.

هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور امشب با برگزاری دو دیدار زیر به پایان می‌‎رسد:

* پرسپولیس – پاس،ساعت 19:45دقیقه، ورزشگاه آزادی

داور: شاهین حاج بابایی، کمک‌ها: علیرضا کهوری و محمدرضا ابوالفضلی

* صبای قم - استیل آذین، ساعت 19:45 دقیقه، ورزشگاه یادگار امام قم

داور: مسعود مرادی، کمک‌ها: حمید نظری و مهدی عالیقدر