۲۰ شهریور ۱۳۸۹، ۲۰:۴۶

هفته هشتم لیگ برتر/

پیروزی تیم‌های پرسپولیس و صبا در پایان نیمه نخست

نیمه نخست دیدارهای روز دوم از هفته‌ هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با پیروزی تیم‌های پرسپولیس و صبای قم به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته هشتم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز شنبه با برگزاری دو مسابقه همزمان پیگیری شد که در یکی از این دیدارها تیم فوتبال پرسپولیس تهران موفق شد در پایان نیمه نخست برابر پاس همدان به پیروزی یک بر صفر دست یابد.

در این دیدار که با قضاوت شاهین حاج بابایی در ورزشگاه آزادی در حال پیگیری است، محمد نوری(15) گل برتری شاگردان قرمزپوش علی دایی را به ثمر رساند.

همچنین در ورزشگاه یادگار امام(ره) قم هم تیم صبای قم با تک گل دقیقه 5 مرتضی کاشی از مهمانش تیم فوتبال استیل آذین پیش افتاده است.

