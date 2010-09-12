تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه بیست و یکم شهریورماه سال 1389هجری شمسی مصادف است با سوم شوال سال 1431 هجری قمری و برابر است با دوازدهم سپتامبر 2010 میلادی.

- رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان امروز در سالن المپیک شهر مسکو با رقابت کشتی گیران در اوزان 66، 74 و 120 کیلوگرم به پایان می‌رسد.

- شانزدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جهان امروز با برگزاری دیدارهای زیر در استانبول ترکیه به پایان می‌رسد:

دیدار فینال:

* آمریکا - ترکیه

رده بندی:

* صربستان - لیتوانی

عنوان پنجمی:

* اسپانیا - آرژانتین

- چهارمین روز از رقابت‌های جودو قهرمانی جهان امروز در شهر توکیو ژاپن پیگیری می‌شود.

- تیم فوتبال زیر 16 سال کشورمان عصر امروز در دومین دیدار تدارکاتی خود در اردوی کره جنوبی برابر تیم نوجوانان این کشور به میدان می‌رود.

- "تیم "ب" والیبال کشورمان به منظور شرکت در سومین دوره مسابقات قهرمانی آسیای میانه امروز تهران را به مقصد کلکته هند ترک می‌کند.

- روز دوم از هفته چهارم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر انگلستان امروز با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های بیرمنگام و لیورپول پیگیری می‌شود.

‌- هفته دوم رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* برشا - پالرمو

* کاتانیا - پارما

* جنوآ - کیه‌وو

* یوونتوس - سامپدوریا

* لاتزیو - بولونیا

* لچه - فیورنتینا

* ناپولی - باری

- روز دوم از هفته سوم رقابت‌های فوتبال لالیگای اسپانیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* ختافه - لوانته

* اسپورتینگ گیخون - مایورکا

* رئال زاراگوزا - مالاگا

* ویارئال - اسپانیول

* سویا - لاکرونیا

- هفته سوم رقابت‌های فوتبال بوندس لیگا امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* ماینز - کایزرسلاترن

* کلن - سن پائولی