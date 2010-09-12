تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه بیست و یکم شهریورماه سال 1389هجری شمسی مصادف است با سوم شوال سال 1431 هجری قمری و برابر است با دوازدهم سپتامبر 2010 میلادی.
- رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جهان امروز در سالن المپیک شهر مسکو با رقابت کشتی گیران در اوزان 66، 74 و 120 کیلوگرم به پایان میرسد.
- شانزدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جهان امروز با برگزاری دیدارهای زیر در استانبول ترکیه به پایان میرسد:
دیدار فینال:
* آمریکا - ترکیه
رده بندی:
* صربستان - لیتوانی
عنوان پنجمی:
* اسپانیا - آرژانتین
- چهارمین روز از رقابتهای جودو قهرمانی جهان امروز در شهر توکیو ژاپن پیگیری میشود.
- تیم فوتبال زیر 16 سال کشورمان عصر امروز در دومین دیدار تدارکاتی خود در اردوی کره جنوبی برابر تیم نوجوانان این کشور به میدان میرود.
- "تیم "ب" والیبال کشورمان به منظور شرکت در سومین دوره مسابقات قهرمانی آسیای میانه امروز تهران را به مقصد کلکته هند ترک میکند.
- روز دوم از هفته چهارم رقابتهای فوتبال لیگ برتر انگلستان امروز با برگزاری یک دیدار بین تیمهای بیرمنگام و لیورپول پیگیری میشود.
- هفته دوم رقابتهای فوتبال سری آ باشگاههای ایتالیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* برشا - پالرمو
* کاتانیا - پارما
* جنوآ - کیهوو
* یوونتوس - سامپدوریا
* لاتزیو - بولونیا
* لچه - فیورنتینا
* ناپولی - باری
- روز دوم از هفته سوم رقابتهای فوتبال لالیگای اسپانیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* ختافه - لوانته
* اسپورتینگ گیخون - مایورکا
* رئال زاراگوزا - مالاگا
* ویارئال - اسپانیول
* سویا - لاکرونیا
- هفته سوم رقابتهای فوتبال بوندس لیگا امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* ماینز - کایزرسلاترن
* کلن - سن پائولی
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