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۲۱ شهریور ۱۳۸۹، ۸:۳۱

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری‌ مهر - گروه ‌ورزشی: پیگیری رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان و برگزاری دیدار نهایی شانزدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جهان بین تیم‌های آمریکا و ترکیه از مهمترین‌ رویدادهای ‌ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه بیست و یکم شهریورماه سال 1389هجری شمسی مصادف است با سوم شوال سال 1431 هجری قمری و برابر است با دوازدهم سپتامبر 2010 میلادی.

- رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان امروز در سالن المپیک شهر مسکو با رقابت کشتی گیران در اوزان 66، 74 و 120 کیلوگرم به پایان می‌رسد.

- شانزدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جهان امروز با برگزاری دیدارهای زیر در استانبول ترکیه به پایان می‌رسد:
دیدار فینال:
* آمریکا - ترکیه
رده بندی:
* صربستان - لیتوانی
عنوان پنجمی:
* اسپانیا - آرژانتین

- چهارمین روز از رقابت‌های جودو قهرمانی جهان امروز در شهر توکیو ژاپن پیگیری می‌شود.

- تیم فوتبال زیر 16 سال کشورمان عصر امروز در دومین دیدار تدارکاتی خود در اردوی کره جنوبی برابر تیم نوجوانان این کشور به میدان می‌رود.

- "تیم "ب" والیبال کشورمان به منظور شرکت در سومین دوره مسابقات قهرمانی آسیای میانه امروز تهران را به مقصد کلکته هند ترک می‌کند.

- روز دوم از هفته چهارم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر انگلستان امروز با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های بیرمنگام و لیورپول پیگیری می‌شود.

‌- هفته دوم رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
* برشا - پالرمو
* کاتانیا - پارما
* جنوآ - کیه‌وو
* یوونتوس - سامپدوریا
* لاتزیو - بولونیا
* لچه - فیورنتینا
* ناپولی - باری

- روز دوم از هفته سوم رقابت‌های فوتبال لالیگای اسپانیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* ختافه - لوانته
* اسپورتینگ گیخون - مایورکا
* رئال زاراگوزا - مالاگا
* ویارئال - اسپانیول
* سویا - لاکرونیا

- هفته سوم رقابت‌های فوتبال بوندس لیگا امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
* ماینز - کایزرسلاترن
* کلن - سن پائولی

کد مطلب 1149278

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