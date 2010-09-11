دایی بازیکنان پاس را غافلگیر کرد/ درخواست هواداران برای دیدار با استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار از هفته هشتم رقابتهای لیگ برتر از ساعت 19:45 دقیقه به قضاوت شاهین حاج بابایی در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد که حاشیه های آن را در زیر می خوانید:

* علی دایی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس هم در شروع بازی و هم در شروع نیمه دوم با تاخیر به روی نیمکت آمد. در نیمه اول و قبل از شروع بازی زمانی که بازیکنان پاس قصد رفتن به سمت نیمکت پرسپولیس و رخصت گرفتن از دایی را داشتند با کمال تعجب دیدند دایی روی نیمکت نیست! البته این مراسم چند دقیقه بعد انجام شد.

* در شروع بازی کمتر از 10 هزار تماشاگر در ورزشگاه حاضر بودند اما به مرور زمان و در پایان نیمه اول این تعداد به 20 هزار نفر رسید.

* تماشاگران پرسپولیس در طول این دیدار با پیش کشیدن دیدار با استقلال در روز 30 مهرماه از شیث رضایی می خواستند در این بازی گلزنی کند.

* تعداد کمی از تماشاگران تیم فوتبال پاس همدان با حضور در جایگاه استقلالی ها به تشویق فسفری پوشان همدان پرداختند.

* بازیکنان پاس همدان در اقدامی فرهنگی با شعار " مرگ بر اسرائیل " بر روی پیراهن هایشان به میدان رفتند.

* داور چهارم این دیدار در اعلام زمان وقت اضافه اول مرتکب اشتباه شد و ابتدا تابلویی را بالا برد که روی آن عدد 6 و 2 به نشانه تعویض حک شده بود. اما وقت اضافه دو دقیقه بود.

* علی دایی ظاهرا صحنه گل محمد نوری را ندید و مجبور شد از روی اسکوربرد ورزشگاه صحنه گل را تماشا کند. دایی در این بازی از سوی هواداران مورد تشویق قرار گرفت.