خیرین 102 میلیون تومان برای آزادی زندانیان دیه در استان مرکزی کمک کردند

امین‌الله آخوندی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: اکنون 230 زندانی دیه در زندانهای استان مرکزی به سر می برند که امید است با این کمکها تعدادی از این زندانیان غیر عمد به آغوش خانواده هایشان بازگردند.

وی با اشاره به اینکه، استان مرکزی دارای خیرین فراوانی است گفت: از همه خیرین و نیکوکاران استان درخواست می شود تا به کمک این افراد بیایند و خانواده هایشان را از مصیبت نجات دهند.

آخوندی تصریح کرد: سال گذشته با برگزاری مراسم جشن گلریزان 12 نفر از زندانیان جرایم غیرعمد با کمک 500 میلیون ریالی مردم خیر از زندان رهایی یافته و به آغوش خانواده‌هایشان بازگشتند.

وی با یادآوری اینکه، در حال حاضر 230 زندانی جرایم غیرعمد در استان مرکزی وجود دارد، افزود: با این مبلغ بیش از 20 نفر از این افراد آزاد می شوند.

آخوندی با بیان اینکه زندانیان جرایم غیرعمد کسانی هستند که ناخواسته و به دلیل قتل غیرعمد در تصادفات رانندگی، عدم توانایی مالی در پرداخت مهریه و دیه به شکات طرف مقابل به زندان محکوم شدند، گفت: کمک به زندانیان دیه‌ امری انسانی و بسیار مقدس است و از اجر و پاداش بسیار بالایی در نزد خدا برخوردار است، چرا که این افراد بدهکار محسوب می‌شوند نه بزهکار.