به گزارش خبرنگار مهر، هفته هشتم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز شنبه با برگزاری دو مسابقه همزمان به پایان رسید که در یکی از این دیدارها تیم فوتبال پرسپولیس تهران درحالی برابر پاس همدان به تساوی یک بر یک رضایت داد که تا دقیقه 1+90 از میهمانش پیش بود.

در این دیدار که با قضاوت شاهین حاج بابایی در ورزشگاه آزادی و در حضور حدود 20 هزار تماشاگر برگزار شد، محمد نوری(15) برای پرسپولیس و مهدی آقامحمدی(1+90) برای پاس همدان گل زدند.

همچنین در ورزشگاه یادگار امام(ره) قم، تیم صبای قم با تک گل دقیقه 5 محسن بیات مهمانش تیم فوتبال استیل آذین را با شکست بدرقه کرد تا سومین شکست متوالی شاگردان تومباکوویچ رقم بخورد.

جدول رده بندی لیگ برتر:

1- ذوب آهن اصفهان 19 امتیاز

2- پرسپولیس تهران 17 امتیاز

3- استقلال تهران 13 امتیاز - تفاضل گل 4+

4- صنعت نفت آبادان 13 امتیاز- تفاضل گل 2+

5- صبای قم 12 امتیاز

16- پیکان قزوین 7 امتیاز - تفاضل گل 4-

17- راه آهن شهرری 7 امتیاز - تفاضل گل 7-

18 شهرداری تبریز 5 امتیاز