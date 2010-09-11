۲۰ شهریور ۱۳۸۹، ۲۲:۰۱

کشتی آزاد قهرمانی جهان-روسیه/

عرفان امیری به مقام پنجم جهان دست یافت

کشتی گیر وزن 96 کیلوگرم کشورمان با شکست برابر حریف نامدار گرجستانی در دیدار رده بندی، به مقام پنجم جهان دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در وزن 96 کیلوگرم رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جهان که در مسکو در جریان است امروز شنبه عرفان امیری پس از استراحت در دور نخست در دور دوم دولت شابانبای از قراقستان را با نتایج 1- صفر و 2- 1 شکست داد.

عرفان امیری در دور سوم جیمز برگمن از آمریکا را با نتایج 2-1 و 4-2  مغلوب کرد. کشتی گیر کشورمان در دور چهارم به مصاف آنتونیو بابتیستا از کوبا رفت و توانست این کشتی‌گیر را در دو تایم و با نتایج 1- صفر و 1-1 شکست دهد. امیری در مرحله نیمه‌نهایی مقابل حاجی مراد گاتسالوف از روسیه در دو تایم و با قرعه کلینچ شکست خورد و به دیدار رده‌بندی راه یافت.

عرفان امیری در دیدار رده‌بندی که امشب در مسکو برگزار شد در دو تایم و با نتایج 1- 3 و 1- 4 مغلوب گئورگی گوگشلیدزه از گرجستان شد و به مقام پنجم دست یافت.

تیم ملی کشتی آزاد کشورمان تاکنون و پس از برگزاری رقابتهای چهار وزن با 15 امتیاز و تنها کسب یک مدال برنز توسط مراد محمدی به سه وزن باقی مانده امید دارد. فردا تقوی ، گودرزی و معصومی به روی تشک خواهند رفت.

