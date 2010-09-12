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۲۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۲۰

توزیع یک میلیون و 800 هزار جلد دفترچه مدارس در استان مرکزی

توزیع یک میلیون و 800 هزار جلد دفترچه مدارس در استان مرکزی

اراک - خبرگزاری مهر: رییس سازمان بازرگانی استان مرکزی گفت: توزیع بیش از یک میلیون و 800 هزار جلد دفترچه در آستانه بازگشایی مدارس با قیمت های مصوب و قیمت های مناسب در استان مرکزی آغاز شد.

اصغر عالیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این دفترچه ها با مشارکت مباشران بخش خصوصی تهیه شده و با قیمت تعادلی مناسب برای استفاده عموم به صورت بسته های نوشت افزار در حال توزیع است.

وی افزود: قیمت عرضه هر دفترچه 40برگ قطع وزیری خط دار و نقاشی دو هزار و 323ریال، 60برگ دوخط و تک خط وزیری سه هزار و 336ریال، 80برگ وزیری خطی چهار هزار و 527ریال و یکصد برگ خطی وزیری پنج هزار و 361ریال مصوب شده است.

وی گفت: با توجه به برنامه دایر شدن نمایشگاههای فصلی و بازگشایی مدارس در سطح تمامی شهرستانهای استان، توزیع دفترچه های مذکور با تصویب شورای نظارت بر قیمت ها به صورت بسته های نوشت افزاری صورت می گیرد.
 

کد مطلب 1149288

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