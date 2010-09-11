به گزارش خبرنگار مهر، کریم ملاحی پس از توقف شنبه شب تیمش برابر پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق در جمع خبرنگاران گفت: ما در این بازی عملکرد خوبی داشتیم و موقعیت‌های زیادی را روی دروازه حریف ایجاد کردیم اما فرهاد خیرخواه یک گل نزن واقعی در این دیدار بود و موقعیت‌های زیادی را از دست داد.

وی در این خصوص اضافه کرد: به اعتقاد من اگر خیرخواه از فرصت‌هایش بهتر استفاده می‌کرد ما برابر پرسپولیس به پیروزی دست پیدا می کردیم.

مدیرعامل باشگاه پاس همدان همچنین در مورد شعارهای درج شده روی پیراهن تیم فوتبال این باشگاه تاکید کرد: این شعارها را براساس دیدگاه‌های فرهنگی خودمان انتخاب می‌کنیم زیرا ما به مسائل فرهنگی اعتقاد زیادی داریم. امروز هم بر اساس اصول و اعتقاداتمان با شعار "مرگ بر اسرائیل" وارد زمین مسابقه شدیم.

ملاحی در پایان در مورد اینکه دیگر دوست ندارد در مورد صحبت‌ها و انتقادات واعظ آشتیانی مدیرعامل پیشین استقلال از شعارهای درج شده روی پیراهن‌های این تیم صحبت کند، گفت: از آشتیانی به سازمان لیگ شکایت کردیم و این شکایت را تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری می‌کنیم.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و پاس همدان در چارچوب هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور که امشب در ورزشگاه آزادی برگزار شد، با تساوی یک بر یک به پایان رسید.