گویش گرگانی ثبت جهانی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اسدالله معطوفی شامگاه شنبه در مراسم بزرگداشت روز گرگان در مدرسه عمادیه گرگان افزود: حدود 700 سال پیش پنج هزار گویش و زبان ثبت شده و معتبر در جهان وجود داشت که یکی از این گویشها مربوط به گویش گرگانی بوده است.

وی اظهار داشت: در گرگان، زندگی غارنشینی، حیات زندگی اجتماعی، شکار دسته جمعی و ازدواج نیز وجود داشته است.

80 روستای گرگان قدمتی تاریخی دارد

وی خاطرنشان کرد: حدود 10 هزار کتاب در زمینه گرگان منتشر شد و 80 روستا در ایالت گرگان وجود دارد که بیش از 650 سال قدمت و سابقه دارند.

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان نیز گفت: رشد و توسعه شهرهای در طول تاریخ بشریت بستگی به مهاجرتها داشته است.

قلیش لی افزود: اولین گروهی که یک مکانی را برای سکونت انتخاب می کردند، آنان بنیان گذاران منطقه بودند و هر سال با مهاجرت عده ای دیگر، افزایش جمعیت بوجود می آمد و این مهاجرتها سازنده شهرهاست.

وی اظهار داشت: هرکسی که اشتیاق به زندگی در این شهر را دارد گرگانی محسوب می شود.

شهردار گرگان نیز گفت: با شناسایی منطقه می توان سرمایه گذاران را به گرگان جذب کرد تا شاهد رشد منطقه و استان باشیم.

ابراهیم کریمی افزود: نام استرآباد در سال 1316 بنام گرگان تغییر یافت و با شناحت گرگان می توان پتانسیلهای منطقه را به هموطنان در کشور نشان داد.

وی خاطرنشان کرد: پتانسیلهای گرگان منحصربفرد و در جهان کم نظیر است و این امر در رونق گردشگری قابل اهمیت است.