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۲۱ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۴۲

غفار اسماعیلی:

انتصاب نمایندگان ویژه در جهان وزیرخارجه را بلاتکلیف می کند

انتصاب نمایندگان ویژه در جهان وزیرخارجه را بلاتکلیف می کند

تبریز - خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس انتصاب نمایندگان ویژه توسط رئیس جمهور برای نقاط مختلف جهان را موجب بلاتکلیفی وزیرخارجه دانست.

به گزارش خبرنگار مهر در هشترود، غفار اسماعیلی شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران انتصاب نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مناطق مختلف جهان را موازی کاری در حوزه سیاست خارجی دانست و گفت: دخالت افراد غیر متخصص و بدون تجربه در این حوزه، نظام را با آسیب ها و چالش های جدی مواجه و روابط خارجی را فلج می کند.

وی با ذکر این نکته که طبق اصل 127 قانون اساسی تصمیمات نماینده ویژه درحکم تصمیم رئیس جمهور و هیئت دولت خواهد بود، گفت: معنای اجرایی این اصل در سیاست خارجی، بلا تکلیف شدن وزیر امورخارجه و حتی سفرا و نمایندگی های خارجی جمهوری اسلامی است.

اسماعیلی تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم که سیاست خارجی کشور به طور مستقیم و غیر مستقیم با اقتصاد داخلی ارتباط تنگاتنگ دارد و کسانی که می خواهند در این زمینه صاحب نظر باشند باید از تجربه و علم کافی در این حوزه برخوردار باشند.

نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس تاکید کرد: باید با یک برنامه ریزی و استراتژی مناسب روابط خارجی کشور را نوعی تنظیم کرد که به اقتصاد داخلی کشور نیز کمک حال باشد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اظهارنظر اخیر یکی از نمایندگان ویژه رئیس جمهور گفت: با این اظهار نظر روابط ایران و ترکیه به صورت جدی با آسیب مواجه شده که این تنش حاصل بی تجربگی این نماینده ویژه بوده است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: اگر این مسئولیت در فضای پر آمد و شد سیاست خارجی ایران به افرادی بدون پشتوانه علمی و کارشناسی، بوروکراسی و حتی تجربیات میدانی واگذار شود، تنها نتیجه آن ناکارآمدی همزمان نمایندگان ویژه و وزارت امور خارجه را به دنبال خواهد داشت.

وی گفت:عدم رعایت شئونات دیپلماتیک ضربه ای اساسی به پیکره دستگاه دیپلماسی کشور وارد آورده و روابط دیپلماسی کشور را با تنش مواجه می کند.

کد مطلب 1149297

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