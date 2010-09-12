به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جهان از روز جمعه در شهر مسکو پایتخت روسیه آغاز شده است، در پایان رقابتهای چهار وزن اول تیم ایران با کسب یک مدال برنز توسط سید مراد محمدی در وزن 60 کیلوگرم و مقامهای پنجم ودهم عرفان امیری و حسن رحیمی در اوزان 96 و 55 کیلوگرم با 15 امتیاز به همراه تیم اوکراین در جایگاه چهارم این رقابتها قراردارد.

روسیه با 37 امتیاز صدرنشین است، تیمهای آذربایجان و کوبا به ترتیب با 28 و 23 امتیاز دوم و سوم هستند، این درحالی است که تیمهای بلغارستان و قرقیزستان با 14 امتیاز در جایگاه ششم قرار دارند و گرجستان با 13 امتیاز هشتم است.

بر این اساس به این ترتیب با توجه به اینکه مهدی تقوی، صادق گودرزی و فردین معصومی که سال گذشته در هرنینگ به ترتیب صاحب مدالهای طلا، برنز و نقره شدند، در مسابقات اوزان 60، 74 و 120 کیلوگرم راه آسانی را برای کسب مدال پیش رو نداشته و امتیازات میان چند تیم تقسیم شده است کسب عنوان قهرمانی چندباره جهان برای روسها قطعی به نظر می رسد.

اما تلاش برای کسب عنوانهای دوم و سوم میان کشورهای از جمله آذربایجان، کوبا، ایران، بلغارستان، اوکراین، گرجستان و ترکیه وجود دارد و با توجه به کشتی گیرانی که در ترکیب این تیمها در سه وزن آخر حضور دارند و قرعه نامناسب نمایندگان کشورمان، کار تیم ایران برای تکرار عنوان سومی سال گذشته خود سخت به نظر می رسد. رده بندی انفرادی چهار وزن اول این رقابتها به شرح زیر است:

55 کیلوگرم: 1- ویکتور لبدف (روسیه) 2– طغرل عسکراف ( آذربایجان) 3- فرانک چامیزو( کوبا) و اینابه یاشاهیرو( ژاپن)5-هیو ساب کیم کره جنوبی و ناران باتار مغولستان 7-رادوسلاو ولیکوف (بلغارستان) 8- رضوان گادجیف( بلاروس) 9–اوبینسون بلاک (آمریکا) 10- حسن رحیمی ( ایران)



60 کیلوگرم: 1-بسیک کودوخوف (روسیه) 2 – واسیلی فدروشین (اوکراین) 3 – مراد محمدی (ایران) و زلیم خان حسین اف (آذربایجان) 5–ارسین چتین (ترکیه) و اولان نادربیک (قرقیزستان) 7- الجاندرو والدس (کوبا) 8- سئونگ چول لی (کره جنوبی)9- مالخاز کوردیانی (گرجستان) 10 – آرتور اراکیل (ارمنستان)



84 کیلوگرم:1- پتروف گانف (بلغارستان) 2– زوربیک سوخیف( ازبکستان) 3 –رنیرس سالاس( کوبا) و روسلان کتسویف (روسیه) 5- پیتور اینالوف (مولداوی) و ابراگیم آلداتوف (اوکراین) 7- میشائیل بالاندر( لهستان) 8- داتو مارساگیشویلی ( گرجستان ) 9– وادیم لالی یف( ارمنستان )10- نوروز تمرزاف (آذربایجان) و 18 – احسان لشکری (ایران)



96 کیلوگرم: 1- ختاگ گازیموف (آذربایجان) 2-حاجی مراد گاتسالوف( روسیه) 3-الکسی کورپیانکوف( قرقیزستان)و گئورگی گوگشیلدزه( گرجستان) 5 -روسلان شیخ اف( بلاروس) وعرفان امیری (ایران) 7- ختاگ پلی یف (کانادا) 8- آنتونیو باتیستا (کوبا) 9- سرحت بالچی ( ترکیه) 10 – جیمس برگمن ( آمریکا ).

رده بندی تیمی در پایان روز دوم بشرح زیر است:

1- روسیه 37 امتیاز

2- آذر 28 امتیاز

3- کوبا 23 امتیاز

4- ایران و اوکراین 15 امتیاز

5- بلغارستان وقرقیزستان 14 امتیاز

6- گرجستان 13 امتیاز

رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جهان که از روز جمعه در سالن 8 هزار نفری المپیک شهر مسکو پایتخت روسیه آغاز شده است امروز یکشنبه با برگزاری مسابقات اوزان 66، 74 و120 کیلوگرم به پایان می رسد.