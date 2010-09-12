به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های جودو قهرمانی جهان امروز در اوزان 60- و 66- کیلوگرم پیگیری می شود که محسن غفار تنها نماینده کشورمان در وزن 66- کیلوگرم بود.

در وزن 66- کیلوگرم که 74 جودوکار وزن‌کشی کرده‌اند، نماینده ایران در دور اول استراحت داشت. محسن غفار در دور دوم به مصاف "تنجوف" از ترکمنستان رفت و در فاصله 18 ثانیه به پایان دقیقه دوم حریف خود را ضربه فنی کرد و به دور سوم راه یافت. وی در این مرحله به مصاف "کیم جو جین" نفر چهارم رنکینگ جهانی و دارنده مدال برنز آسیا در سال 2008 از کره جنوبی رفت و با یک امتیاز "وازاری" بازنده تاتامی را ترک کرد و همانند رودکی، جمالی و معلومات حذف شد.

اما دیروز شنبه در وزن 73- کیلوگرم "هیرو یوکی آکی موتو" از ژاپن که موجبات حذف معلومات را فراهم کرده بود به مدال طلا دست یافت. "دکس المونت" از هلند نقره گرفت و "یاشیرو آوانو" دیگر جودوکار ژاپنی این وزن به همراه "وانگ کی چون" از کره جنوبی به مدال برنز مشترک دست یافتند.

در پایان روز سوم ژاپنی‌ها که تا پایان روز دوم با یک طلا و سه برنز صدرنشین جدول رده‌بندی بودند با دو مدال طلا و برنزی که در روز سوم بدست آوردند، جایگاه خود را در صدر جدول مستحکم کردند. جودوکاران میزبان در بخش بانوان هم طلای اوزان 57- و 63- کیلوگرم را به خود اختصاص دادند و هم یک نقره و یک برنز دیگر این دو وزن را به اندوخته‌های قبلی خود اضافه کردند تا در مجموع خود را به عنوان مدعی شماره یک کسب عنوان قهرمانی معرفی کنند.

رقابت‌های جودو قهرمانی جهان با حضور 772 جودوکار از 111 کشور جهان روز پنجشنبه در توکیو آغاز شده و فردا دوشنبه خاتمه پیدا می‌کند.