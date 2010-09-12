برداشت سنتی برنج در هر هکتار 175 نفرساعت کار می برد

ایرج بنیادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تجربه سالهای پیش نشان می دهد، بارندگی اواسط مرداد ماه تا اواسط شهریور ماه خسارات فراوانی به شالیکاران گیلانی که بیشتر شالیزارهای خود را با دست درو می کنند وارد می کند این درحالیست که برداشت ماشینی یا نیمه ماشینی برنج با کاهش زمان درو، شالیزارهای به بار نشسته را از بارندگی های فصلی درامان نگه می دارد.

وی اظهارداشت: بر اساس اعلام صندوق بیمه ی کشاورزی گیلان، بارانهای نابهنگام هرسال درفصل درو، به طور میانگین 200 تا 250 میلیارد ریال به شالیکاران خسارت وارد می کند که بی شک با مکانیزه کردن برنج از این خسارات جلوگیری می شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه کاهش زمان برداشت از طریق ماشینی کردن فرآیند آن، فرصت بیشتری دراختیار کشاورزان قرارمی دهد تا زمین خود را برای کشت دوم آماده کنند، گفت: اگر برنج زودتر درو شود، فرصت بیشتری برای کشت محصولاتی چون کلزا، سبزیجات، حبوبات، شبدر و محصولاتی از این دست فراهم می شود و کشاورزان بدون آنکه نگران آسیب دیدن کشت دوم خود براثر سرما و بارندگی ها پائیزه باشند، به کشت و کار خواهند پرداخت.

وی همچنین فراهم شدن فرصت بیشتر برای کشاورزان گیلانی برای پرداخت به دیگر کارهای اقتصادی را از دیگرمزایای برداشت مکانیزه برنج دانست.