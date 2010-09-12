رودکی و عدل کسروی رقبای خود را شناختند/ دیدار با برادران "تاکایاوا"

به گزارش خبرنگار مهر، قرعه کشی وزن آزاد مسابقات جودوی قهرمانی جهان روز شنبه برگزار شد و 69 جودوکار برای رقابت در این وزن ثبت نام کردند. تیم ایران در این وزن دو نماینده خواهد داشت که فردا دوشنبه به مصاف حریفان جهانی خود می روند.

براین اساس محمدرضا رودکی در گروه A وزن آزاد در دور نخست باید با "اریک اندرسون" از آمریکا مبارزه کند. او در صورت برتری در این مسابقه به دیدار "تاکایاو اناکانیلی" از فیجی خواهد رفت. اما سیامک عدل کسروی در گروه C وزن آزاد در دور نخست با "نامانی تاکایاوا" از فیجی دیدار خواهد کرد.

در وزن آزاد هر کشور مجاز به معرفی چهار جودوکار است. در این دوره تمامی مدعیان سنگین وزن دنیا حضور دارند."تدی رنر" جودوکار نامدار فرانسوی‌ها که پنجشنبه گذشته در وزن 100+ کیلوگرم به مدال طلا دست یافته بود، در وزن آزاد نیز به میدان می رود.

رنر در گروه A با رودکی همگروه است. البته نماینده کشورمان در صورت راهیابی به مرحله یک چهارم جودوکار مطرح فرانسوی را پیش رو خواهد داشت. عدل کسروی هم در گروه C با "کیجی سوزوکی" جودوکار نامدار روس‌ها همگروه است. وی در صورت برتری مقابل نماینده فیجی، یکی از جودوکاران فیلیپین، قزاقستان و کوبا را پیش رو دارد و بعد از آن به مصاف "سوزوکی" می‌رود.

رقابت‌های جودو قهرمانی جهان فردا دوشنبه در توکیو ژاپن به پایان می رسد.