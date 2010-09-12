565 هزار نوزاد برای دریافت هدیه یک میلیونی دولت معرفی شدند

محسن کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پرداخت هدیه یک میلیونی دولت به نوزادانی که از اولین فروردین 1389 متولد شدهاند، گفت: این نوزادان را به بانک ملی برای باز کردن حساب پس انداز قرض الحسنه معرفی کردهایم.
وی افزود: از مهر ماه جاری به بعد فرمی را تهیه کردهایم که در آن نام نزدیکترین بانک محل سکونت درج و والدین نوزادان را به آنجا معرفی میکنیم.
کرمی اظهارکرد: والدین میتوانند با ارائه این فرم برای افتتاح حساب پسانداز قرضالحسنه فرزندان خود اقدام کنند.
کرمی ادامه داد: در پنج ماه نخست سال جاری 565 هزار و 597 نوزاد متولد شدهاند که 450 هزار و 832 نوزاد شهری و 114 هزار و 765 نوزاد روستایی بوده است.
معاون حقوقی و سجلی سازمان ثبت احوال کشور افزود: از این تعداد 289 هزار و 942 نوزاد پسر و 275 هزار و 655 نوزاد دختر بودهاند.
به گفته کرمی، بیشترین آمار تولد در پنج ماهه ابتدای سال جاری در تهران و کمترین آن در سمنان بوده است.
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