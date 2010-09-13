"فاروق خارابی" دو هزار جلد کتاب به کتابخانه پژوهشکده گیلان شناسی اهدا کرد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، " فاروق خارابی " دانشیار بازنشسته گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان کتابخانه شخصی خود را که شامل بیش از هزار و920 کتاب فارسی و لاتین، 75 جلد پایان نامه و طرحهای پژوهشی و بیش از 50 جلد مجلات علمی و پژوهشی در زمینه های مختلف تاریخی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مردم شناسی است را به کتابخانه تخصصی پژوهشکده گیلان شناسی اهداء کرده است.

مدیر پژوهشکده گیلان شناسی به همراه " سید هاشم موسوی " مدیر گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان با حضور در منزل دکتر " فاروق خارابی " از این اقدام فرهنگی و ارزشمند وی تقدیر و تشکر کرد و اظهار امیداوری کرد: در آینده نزدیک طی مراسمی از این استاد برجسته دانشگاه گیلان قدردانی شود.

" حسن کهنسال " همچنین از سایر محققان و اساتید دانشگاه ها، صاحبان مجموعه های علمی به ویژه گیلانی ها و گیلان شناسان دعوت کرد برای ارتقاء کمی و کیفی منابع تحقیقاتی این مرکز، مجموعه های با ارزش خود را به کتابخانه گیلان شناسی دانشگاه گیلان اهداء کنند.

وی یاد آور شد: برای پاسداشت کار گرانسنگ اهداء کنندگان، مجموعه های اهدایی به صورت جداگانه، با نام و عکس هر اهداء کننده در کتابخانه تخصصی و مرکز اسناد گیلان شناسی نگهداری و برای استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی و سایر محققان و پژوهشگران حوزه گیلان شناسی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

" فاروق خارابی " متولد 1325 رشت، پس از دریافت مدرک دیپلم طبیعی در دبیرستان مروی تهران برای ادامه تحصیل به کشور آلمان عزیمت کرد و مدارک کارشناسی ارشد و دکترای خود را به ترتیب در سالهای 1354 و 1358 از دانشگاه فلیپس ماربورگ این کشور اخذ کرد و در همان سال به کشور بازگشت و در دانشگاه گیلان مشغول تدریس شد.

" فاروق خارابی " در سالهای 1358 و 1359 رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان بر عهده گرفت و سالها در سمت معاون اداری و مالی دانشکده و همچنین مدیریت گروه علوم اجتماعی مشغول خدمت بودند.

وی مؤسس رشته علوم اجتماعی دانشگاه گیلان است و از ایشان مقالات زیادی در نشریات داخلی و خارجی و مجموعه مقالات سمینارها و همایشهای مختلف به چاپ رسیده و بارها در دانشگاههای داخل و خارج به ایراد سخنرانی علمی پرداخته اند.

" فاروق خارابی " از میراث ارزشمند علمی دانشگاه گیلان و یکی از تأثیرگذار ترین اساتید در زمینه گسترش و توسعه دانشگاه گیلان بوده است.