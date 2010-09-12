نمایشگاه "بوی ماه مهر" به عرضه کتاب های کودک هم توجه کند

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام اقبال‌زاده نویسنده حوزه کودک و نوجوان با بیان این مطلب گفت: عرضه آثار ادبی کودک و نوجوان در کنار کتاب‌های آموزشی و دانشگاهی مجموعه‌ای را تشکیل می‌دهد که در راستای پرورش فکر و خلاقیت کودکان و نوجوانان گامی مثبت و ارزنده است.

وی با بیان اینکه نفس برگزاری این نمایشگاه مطلوب و پسندیده است افزود: هر نمایشگاهی که با هدف ارتقای سطح دانش و پرورش فکر و نوآوری ذهن کودکان و نوجوانان، به ارائه کتاب های خلاقه ادبی بپردازد، گامی رو به جلو در حوزه فعالیتهای فرهنگی برداشته است.

برگزیده کتاب سال کودک و نوجوان، با قدردانی از اقدام برگزارکنندگان نمایشگاه بوی ماه مهر مبنی بر ارائه تخفیف‌های ویژه به مخاطبان این نمایشگاه گفت: ارائه تخفیف‌های ویژه و قابل توجه به مخاطبان نمایشگاه بوی ماه مهر تشویق مناسبی برای جذب خوانندگان کتاب در آستانه سال تحصیلی جدید است.

وی تصریح کرد: اگر عرضه کتاب‌های ادبی در حوزه کودک و نوجوان در شرایط سهل‌تر و با تخفیف‌های ویژه صورت بگیرد استقبال خوبی از این نمایشگاه خواهد شد.

نخستین نمایشگاه کتاب و نوشت‌افزار "بوی ماه مهر" از امروز تا 30 شهریور ماه جاری در مصلای امام خمینی(ره) برپا است.

