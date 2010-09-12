مهدی قره شیخلو رئیس سازمان دارالقرآن کریم وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با فعالیت دارالقرآنهای دستگاه ها و مراکز دولتی گفت: نمی توان گفت که تمام دستگاه ها از وجود دارالقرآن برخوردار هستند، برخی دستگاه ها در این رابطه فعالیتهای جدی داشته و دارای دارالقرآن تعریف شده هستند.

وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نمونه از وزارتخانه های فعال در این عرصه است، دارای یک دارالقرآن بوده و در طول سال برای پرسنل خود فعالیت می کند. همچنین شرکت نفت نیز در حوزه های قرآنی برای پرسنل خود فعالیت جدی دارد.

قره شیخلو با اشاره به اینکه یکی از برنامه سازمان دارالقرآن شناسایی دارالقرآنهای مراکز دولتی است گفت: مراکز قرآنی مردمی که با مجوز سازمان دارالقرآن فعالیت می کنند دارای شناسنامه هستند، از آنها حمایت می شوند و برنامه های آنها زیر نظر سازمان دارالقرآن اجرا می شود. اما این طرح ها هنوز در مراکز دولتی اجرا نشده است.

رئیس سازمان دارالقرآن کریم یادآور شد: یکی از طرح هایی که امسال اگر امکانات آن فراهم شود اجرایی خواهد شد ، شناسایی دستگاه های فعال در حوزه های قرآنی است و دارالقرآن این دستگاه ها است. در نظر داریم آماری از دارالقرآن های مراکز دولتی فراهم کنیم.

مهدی قره شیخلو اضافه کرد: این امر امسال از اهمیت بیشتری برخوردار است چرا که در برنامه بودجه سال 89 این اجازه به دستگاه ها داده شده است که نیم درصد از اعتبارات خود را صرف فعالیتهای قرآنی کنند، این امر موجب شده برخی دستگاه ها به سازمان دارالقرآن مراجعه کرده و درخواست کارشناس و برنامه کرده اند.

وی نقش دارالقرآن ها در دستگاه ها و مراکز دولتی را حائز اهمیت دانست و گفت: وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتهای دولتی می توانند در این زمینه مؤثر باشند، اگر موضوعات قرآنی در دستگاه های آنها مطرح شود انس با قرآن افزایش می یابد و در نهایت کار قرآنی جدی گرفته می شود. برخی از این دستگاه های فعال درحال حاضر هرسال کلاسهای قرآنی برگزار کرده و پس از آن اقدام به برگزاری مسابقات قرآنی می کنند.

قره شیخلو گفت: سازمان دارالقرآن در این میان نقش نظارتی برعهده ندارد و تنها با آنها از نظر ارائه کمکهای تخصصی، کارشناسی برنامه و مشورت همکاری می کند. این تشکیلات داخلی محسوب شده و سازمان دارالقرآن به مثابه یک حوزه کارشناسی با آنها همفکری دارد.