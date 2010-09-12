رئال مادرید مقابل اوساسونا برنده شد/ بارسلونا در خانه باخت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو با نتیجه یک بر صفر مقابل اوساسونا به برتری رسید. تک گل رئال را کاروالیو در دقیقه 48 به ثمر رساند. جواد نکونام در این دیدار به طور کامل در میدان حضور داشت اما مسعود شجاعی دیگر بازیکن ایرانی اوساسونا در 25 دقیقه پایانی بازی فرصت حضور در میدان را پیدا کرد.

بارسلونا در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با نتیجه 2 بر صفر مقابل تیم تازه صعود کرده هرکولس تن به شکست داد. هر دو گل تیم میهمان را نلسون والدز در دقایق 27 و 59 به ثمر رساند.

تیم فوتبال بارسلونا از ماه مه سال 2009 در زمین خود شکست نخورده بود. باخت مقابل هرکولس در مقابل دیدگان بیش از 93 هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه نیوکمپ شهر بارسلون رقم خورد.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:

* والنسیا یک - راسینگ سانتاندر صفر

* آتلتیک بیلبائو یک - آتلتیکومادرید 2

این رقابت‌ها طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

یکشنبه - 21/6/1389

* ختافه - لوانته

* اسپورتینگ گیخون - مایورکا

* رئال زاراگوزا - مالاگا

* ویارئال - اسپانیول

* سویا - دپورتیوولاکرونا

دوشنبه - 22/6/1389

* آلمریا - رئال سوسیه داد

جدول رده بندی:

1- آتلتیکومادرید مادرید 6 امتیاز - تفاضل گل 5+

2- والنسیا 6 امتیاز- تفاضل گل 3+

3- رئال مادرید 4 امتیاز

4- سویا 3 امتیاز (یک بازی کمتر)

18- لوانته بدون امتیاز - تفاضل گل 3- (یک بازی کمتر)

19- گیخون بدون امتیاز - تفاضل گل 4- (یک بازی کمتر)

20- راسینگ سانتاندر بدون امتیاز - تفاضل گل 4-