کسب سه مدال طلا، نقره و برنز برای رکابزنان ایران

به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره مسابقات دوچرخه سواری کاپ آسیایی تایلند از روز گذشته در پیست "هوامارک" شهر بانکوک آغاز شده است که در نخستین روز رکابزنان کشورمان در دو بخش مردان و زنان صاحب سه نشان طلا، نقره و برنز شدند که در این بین تیم بانوان ایران در بخش پیست صاحب اولین مدال خود در آسیا شده است.

در بخش بانوان و در ماده سه کیلومتر تیمی، تیم ایران با ترکیب عادله نوری، مریم عابدی و مریم غیاثوند بعد از تیم های کره و تایلند در مکان سوم ایستاد و به نشان برنز آسیا دست یافت.

در ماده سه کیلومتر تیمی نیز تیم کشورمان با ترکیب آروین معظمی گودرزی، حسین ناطقی، علیرضا حقی، امیر زرگری و عباس سعیدی تنها به نشان طلا رسید. تیم های کره و چین تایپه نیز در این رقابتها دوم و سوم شدند.

روز گذشته علی عسگری هم در ماده یک کیلومتر تایم تریل انفرادی مدال نقره را بعد از رکابزنی از کره از آن خود کرد. امیر زرگری هم دیگر ملی پوش کشورمان در رده سنی بزرگسالان در مده 4 کیلومتر انفرادی به فینال راه یافت تا امروز یکشنبه برای کسب مدال مسابقه دهد.

تیم ملی دوچرخه سواری کشورمان در سه بخش جوانان، بزرگسالان و بانوان برای سومین سال متوالی راهی کاپ آسیایی تایلند شده است. در این رقابتهای آسیایی "مارکوس" سرمربی آلمانی تیم پیست برای اولین بار تیم ایران را همراهی می کند.

رقابتهای دوچرخه سواری کاپ آسیایی تایلند به مدت سه روز در بانکوک برگزار می شود.