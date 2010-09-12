"فلسفه زبان" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کتاب یافته‌های سومز در فلسفه زبان و پرسشهای مهمی که او در فلسفه زبان مطرح کرده مورد بررسی قرار گرفته و به صورت‌بندی چارچوب نظری بحث در ارتباط با فلسفه زبان پرداخته شده است.

از جنبه نظری و ارائه چارچوب نظری میان فیلسوفان زبان پیشرفت چشمگیری در سالهای اخیر مشاهده شده است.

این اثر به طرح مسائل بنیادی در فلسفه زبان از جمله صدق، ارجاع و معنا می‌پردازد و دیدگاه سومز درباره این مفاهیم بنیادین مورد بررسی قرار می‌گیرند.

در کتاب این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد که چگونه فیلسوفان از فرگه، راسل، تارسکی و کارنپ گرفته تا کریپکی و کاپلان توانستند تکنیکهای مشخصی برای درک زبان منطق و ریاضیات را بسط و گسترش دهند.

در ادامه این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد که چگونه این تکنیکها را می‌توان برای فهم زبان طبیعی بشر از یک سو و بسط و گسترش آن از سوی دیگر به کار گرفت.