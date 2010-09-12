اینتر برد، میلان باخت/ رم تحقیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اینتر شنبه شب با نتیجه 2 بر یک مقابل میهمان خود اودینزه به برتری رسید. لوسیو (7) و ساموئل اتوئو (67) برای اینتر گل زدند و فلورس (31) تک گل اودینزه را به ثمر رساند.

میلان در دیگر دیدار برگزار شده شنبه شب با نتیجه دو بر صفر در زمین سسنا شکست خورد. بوگدانی (31) و جاچرینی (44) گل های سسنا را به ثمر رساندند. زلاتان ابراهیموویچ، مهاجم میلان، در دقیقه 87 این دیدار یک ضربه پنالتی را از دست داد.

رم هم در سومین دیدار برگزار شده شب گذشته متحمل یک شکست سنگین شد. رمی ها در زمین کالیاری با حساب 5 بر یک باختند تا حریف خود را به صدر بفرستند. کونتی (8) ، ماتری (23 - پنالتی و 47)، آکوافرسکا (38) و لاتزاری (88) برای کالیاری گل زدند و دانیله د روسی در دقیقه 18 تک گل رم را وارد دروازه میزبان کرد. نیکلاس بوردیسو از تیم رم در دقیقه 22 این دیدار از زمین اخراج شد.

هفته دوم این رقابت ها طبق برنامه زیر پیگری می شود:



یکشنبه 21/6/1389

* برشا - پالرمو

* کاتانیا - پارما

* جنوآ - کیه وو

* یوونتوس - سامپدوریا

* لاتزیو - بولونیا

* لچه - فیورنتینا

* ناپولی - باری

جدول رده بندی:

1- کالیاری 4 امتیاز - تفاضل گل 4+

2- سسنا 4 امتیاز - تفاضل گل 2+

3- اینتر 4 امتیاز - تفاضل گل 1+

4- میلان 3 امتیاز

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18- برشا بدون امتیاز - یک بازی کمتر

19- لاتزیو بدون امتیاز- یک بازی کمتر

20- لچه بدون امتیاز - یک بازی کمتر