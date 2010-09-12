"روزشمار 15 خرداد" به وقایع پاییز 1340 رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، جلد سوم مجموعه "روزشمار 15 خرداد" که به کوشش احد گودرزیانی در واحد تاریخ دفتر ادبیات انقلاب اسلامی حوزه هنری تدوین شده هم اکنون در مرحله آماده سازی قرار دارد و به زودی از سوی انتشارات سوره مهر روانه بازار کتاب خواهد شد.

روزشمار 15 خرداد، از آغاز سال 1340 تا پایان سال 1343 را دربرمی‌گیرد. جلد اول روز شمار 15 خرداد نوشته احد گودرزیانی است. وی در این کتاب پژوهشی بسترهای قیام 15 خرداد را در سال 1340 بررسی کرده است.

این کتاب با عنوان های فروردین، اردیبهشت، خرداد سال 1340 تهیه و تدوین شده و به موضوعاتی چون رحلت حضرت آیت‌الله بروجردی و توجه به شناسایی مرجع تقلید جانشین ایشان، اعتراض و تظاهرات و اعتصاب دانشجویان، معلمان، کارمندان و کارگران،انتقال سمت نخست‌وزیری از جعفر شریف امامی به علی امینی، انحلال دو مجلس وقت، سنا و شورای ملی،تأسیس نهضت آزادی ایران و جلسات جبهه ملی، بازداشت چهره‌های نظامی به اتهام فساد مالی،فعالیت جمعیتهای زنان به ریاست یک زن وابسته به حکومت و اعلام موجودیت اتحادیه زنان حقوق‌دان ایران و آغاز اجرای قانون اصلاحات ارضی می پردازد.

جلد دوم روزشمار وقایع تیر، مرداد و شهریور 1340 را دربردارد. این کتاب شامل 23 مقاله از مجموعه مقالات همایش‌ 15 خرداد 1342 است که هر مقاله توسط استادان دانشگاه‌های مختلف نوشته شده است.

در هر مقاله به جنبه‌‌ای از مسائل دوران حاکمیت پهلوی پرداخته می‌شود که از جمله می توان به این موارد اشاره کرد: بحران ساختاری حاکمیت پهلوی، بحران مشروعیت رژیم، قیام 15 خرداد، جلوه‌های دین ستیزی در نشریات عصر پهلوی، دولت شریف امامی، دولت علی امینی، دولت علم، بررسی روابط ایران و امریکا، بررسی نقش و جایگاه فرقه بهایت، بررسی نقش استعمار، روابط ایران و اسرائیل، نفوذ صهیونیسم و حماسه خرداد از دیدگاه امام.

در هر مقاله ابتدای چکیده‌ای از کل مقاله و موضوع بحث آمده است و سپس به تشریح موضوع پرداخته می‌شود و در آخر هم نتیجه‌گیری آمده است.در تمام این مقالات زمینه‌ها و بسترهای شکل‌گیری حماسه 15 خرداد 1342 آمده است و هریک از مقاله‌ها به نحوی به این موضوع پرداخته و به جنبه‌ای از آن اشاره کرده‌اند.

جلد سوم مجموعه "روزشمار 15 خرداد" وقایع پاییز 1340 را به صورت روزشمار بازگو می‌کند.همزمان با انتشار جلد سوم این روزشمار، جلد اول و دوم آن نیز تجدید چاپ می شود.



