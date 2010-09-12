حملات یازده سپتامبر؛ فرضیات اثبات نشده اما قابل تامل

به گزارش خبرگزاری مهر، حملات یازده سپتامبر واقعه ای بود که در سال 2001 با برخورد هواپیماهای مسافربری به برج های دوقلوی مرکز تجارت جهانی رخ داد. این واقعه که به نقطه عطفی در تاریخ جهان تبدیل شد و تاکنون پیامدها و اثرات فراوانی در روابط کشورها و بازیگران بین المللی داشته و وقوع دو جنگ مهم را در خاورمیانه رقم زد که درباره آنها بسیار گفته و نوشته شده است، اما نکته ای که در باره آن کمتر سخن گفته شده این است که دقیقاً چه کسانی عاملین این رویداد بودند؟

آیا عاملین همان طراحان این واقعه بودند؟

تاثیر این واقعه در منطقه ای که دو جنگ مهم را در پی داشت چه بود؟



همانطور که عنوان شد القاعده به عنوان مهمترین مظنون این حادثه از سوی آمریکا و سازمانهای اطلاعاتی این کشور معرفی شد. اما برخی دیگر در ایالات متحده بر این باورند که القاعده از چنان ظرفیت و تشکیلات اطلاعاتی منسجم برای انجام عملیاتی در این سطح برخوردار نیست، لذا این گروه انگشت اتهام را بسوی گروههای افراطی و لابی های پشت پرده در آمریکا نشانه می روند.

همچنین دیدگاه دیگری نیز در رابطه با عاملین این رویداد وجود دارد که تاکنون به دلیل برخی حساسیتهای در این باره اظهار نظری زیادی صورت نگرفته است. دیدگاهی وجود دارد که یا اسرائیلی ها و حامیان آن در آمریکا طراحان این حادثه بودند یا از آن اطلاع داشته و به نوعی این رویداد را کانالیزه کرده اند.



این اظهار نظرها درباره نقش اسرائیل در واقعه ابتدا به صورت یک تئوری توطئه تلقی می شد، اما با سپری شدن زمان این روند شکل جدی به خود گرفت.



رسانه های اعلام کردند که "محمد عطا" فردی که گفته می شد عامل اصلی و هدایت کننده یکی از هواپیماها به سوی برج ها بود در خیابانی در فلوریدا (میامی) بوده است که در چند متری منزل او دفتری از ماموران موساد(سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی) بوده است. حال با این شرایط و با احتساب برخی شواهد دیگرعنوان از جمله نرفتن تمام یهودیان در روز انفجار به مرکز تجارت جهانی، انفجارهای داخلی در برج ها این گفته که رویداد می توانست یک اتفاق باشد کمی پیچیده به نظر می رسد.

آرون لیبل Aaron Leibel نویسنده صهیونیست در کتابی درباره یازده سپتامبر به غیبت یهودیان در روز واقعه در این مکان اشاره می کند، اما تلاش دارد تا با داستانهایی آنها را توجیه کند.



وی می نویسد: تصور می شد که الیعازر در یکی از هواپیماهای شوم یازده سپتامبر باشد، اما هنگامیکه او می خواست سوار هواپیما شود، پیغامی را دریافت کرد که خواستار حضور او در یک نشست بازرگانی اضطراری شده بود و بدین ترتیب از هواپیما پیاده شد و به سمت مرکز تجارت جهانی رهسپار شد. وجود ترافیک سبب شد که او برای دومین بار در آن روز از مرگ نجات یابد.



در بخش دیگر این کتاب به غیبت یهودی دیگری در روز واقعه در برجها اشاره شده و آمده است: "لی" (Leah)، برای لحظه ای از آپارتمان خود بیرون آمد تا به کسی کمک کند و در را باز گذاشت. یکی از همسایگان درخانه او را بست. پس از مدتی وی، کلید یدکی را پیدا کرد و وارد آپارتمانش شد و بدین ترتیب اتوبوسی را که او را قبل از ساعت 9 صبح به برجهای دوقلو می رساند، از دست داد.



این دو مطلب در فصلی تحت عنوان "کسانی که نجات یافتند" در کتابی با موضوع یازده سپتامبر آمده است که از دید یهودیان ارتدوکس به وقایع یازده سپتامبر می نگرد.

حاخام چایم داوکلر (Chaim Dov Keller) یک روز پس از حملات یازده سپتامبر طی سخنرانی مدعی شد: خداوند به ما پیغام داده است که هیچ جایی امن نیست و هیچ کس بر روی زمین نیست که تحت کنترل نباشد. شما خودتان آن برجها را ساختید و خودتان، آنجا را مرکز تجارت جهانی نامیدید که دیگر وجود ندارد.این خرابیهای به بار آمده، بخشی از جنگ مذهبی و تسلیحات این جنگ، تورات و عبادت است.



حاخام موشه ولف سان (Moshe Wolfson) نیز ادعا می کند : خداوند با جلوگیری از تخریب اسرائیل توسط اعراب و امکان پذیر ساختن حملات یازده سپتامبر درصدد است تا به یهودیان نشان دهد که از آنها حمایت می کند و به ما می آموزد که ملتی که به سمت مادی گرایی حرکت کند، نمی تواند مظهر معنویت باشد.



این موارد سبب شد تا فاکس نیوز که یک رسانه دست راستی و طرفدار پنتاگون تلقی می شود در اواسط اسفند 1384 از گزارش های فوق العاده محرمانه دستگاههای امنیتی آمریکا مبنی بر احتمال مشارکت اسرائیل در حادثه ترورریستی یازده سپتامبر خبر دهد.



فاکس نیوز در گزارش مصوری اعلام کرد: بیش از 60 اسرائیلی در ارتباط با حادثه 11 سپتامبر دستگیر و بازداشت شدند که شواهد و قراین مربوط به این اسرائیلی ها و ارتباط آنها با یازده سپتامبر محرمانه نگهداشته می شود.



در ادامه گزارش آمده است: فاکس نیوز دریافته است که یک گروه از اسرائیلی ها که در کارولینای شمالی هستند با آپارتمانی در کالیفرنیا که علیه اعراب جاسوسی می کردند.



به گفته این تلویزیون همچنین اسناد متعدد محرمانه ای که به دست فاکس نیوز رسیده است، نشان می دهد که حتی پیش از یازده سپتامبر تعداد 140 اسرائیلی دیگر دستگیر و آنها در رابطه با جاسوسی برای اسرائیل حبس شده بودند.



حال با بازخوانی موارد فوق این نکته مطرح می شود که در صورت فرض صحت گمانه زنی های فوق در مشارکت اسرائیل در این رویداد، انگیزه اسرائیلی ها و نفعی که آنها از این رویداد می برند چه می توانست باشد؟.

دو انگیزه برای این موضوع می توان عنوان کرد:



الف) انگیزه های مربوط به روابط دوجانبه بین آمریکا و اسرائیل



ب) موضوع موبوط به تحولات خاورمیانه و اسرائیل - فلسطین



گرچه موضوع اول یعنی روابط دو جانبه بین آمریکا و اسرائیل مسئله ای مهم در تاریخ دو طرف بوده و طی نیم قرن گذشته اسرائیل بر آن بوده است تا آمریکا را وادار به حمایت از خود کند، اما طرح این موضوع در این مقال نمی گنجد بلکه مقوله در پیش روی بر آن بود تا یازده سپتامبر و مشارکت اسرائیل در این عملیات را در قالب فرضیه تاثیر گذاری بر مناقشه خاورمیانه مورد ارزیابی قرار دهد.



"یاسر زعاتره" نویسنده فلسطینی طی مقاله ای در این باره در سایت الجزیره می نویسد: هنگامی که هواپیماها در یازدهم سپتامبر به ساختمانهای مرکز تجارت جهانی و پنتاگون اصابت کردند، انتفاضه الاقصی فلسطین در حال سپری کردن نخستین سال خود از زمان شروع یعنی روز بیست و هشتم سپتامبر سال 2000 بود.



وی می نویسد: به واقع باید گفت انتفاضه الاقصی، رویدادی عادی در تاریخ قضیه فلسطین نبود. انتفاضه الاقصی پس از متوقف شدن روند سازش در جریان برگزاری اجلاس کمپ دیوید [دوم] بار دیگر شعله ور شد.



تحلیلگران بر این باورند جریانی وابسته به حزب لیکود در پنتاگون که پل ولفوویتز معاون وقت دونالد رامسفلد وزیر دفاع سابق آمریکا و داگلاس فیس و دیگر همقطار یهودی وی که از آنها به عنوان دولت سایه و معماران نظم نوین، خاورمیانه بزرگ و اندیشمندان پروژه قرن جدید آمریکایی یاد می شدند انگیزه های لازم را برای چنین اقدامی داشتند.



آنها بر اساس آنچه که پیش بینی کرده بودند با چنین رویکردی می توانستند برای همیشه روند سازش را یکسره کرده و با از بین بردن اصل منازعه خاورمیانه، امپریالیسم آمریکایی را در منطقه استحکام بخشند.

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نگارش: حسین امیری