اورژانس امداد هوایی کشور به بهره برداری می رسد

حمزه قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هلی کوپتر214 به ارزش 115 میلیارد ریال از شرکت پنها به نام شبکه بهداشت و درمان آمل خریداری شده و تا روزهای آینده در آمل مستقر خواهد شد.

وی با بیان اینکه زمینی به مساحت حدود دوهکتار در فضای خالی پشت اورژانس آمل واقع در خیابان طالقانی برای مکان موقت فرود و پرواز هلی کوپتر امداد آماده سازی شده است، تصریح کرد: هم اکنون محل پت، آشیانه، ماشین آلات، حضور خلبانان و نیز تامین جایگاه سوخت رسانی هلی کوپتر امداد هوایی در این مکان آماده سازی شده است.

وی اضافه کرد: مکان دائمی نخستین پایگاه اورژانس امداد و نجات هوایی کشور در آمل در فضای بزرگ بیمارستان فوق تخصصی و دولتی160 تختخوابی آمل است که در دوراهی امامزاده عبدالله (ع) در محور هراز در حال ساخت است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان آمل با اشاره به اینکه ردیف خرید هلی کوپتر امداد هوایی برای امداد رسانی سوانح در محور هراز بوده است، تصریح کرد: هلی کوپتر 214 با موتور قوی و وزن مناسب شش تخت کامل بیمار و ظرفیت نهایی حداقل 16 مصدوم سرپایی را دارد.

وی ادامه داد: با توجه به وزن کم و قدرت بالای موتوری هلی کوپتر 214 برای محیط های کوهستانی کشور ساخته شده و برای محور هراز ایده ال است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان آمل با اشاره به اینکه ضرورت اختصاص اورژانس هوایی برای انتقال سریع تر مصدومان جاده ای محور هراز یکی از نیازهای مهم این شهرستان در سال های اخیر بود اضافه کرد: متاسفانه به علت نبود و یا تاخیر آمبولانس های جاده ای و مراکز درمانی، همواره باعث نارضایتی مردم و مرگ تعدادی از مصدومان در حین انتقال به شهرستان آمل می شد.