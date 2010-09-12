اجرای طرح استانی همسان سازی تردد دوچرخه در پیاده روهای آمل

حمید صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در آمل اظهار داشت: این طرح پیشنهادی به شورای شهر و شهرداری آمل ارائه شده و منتظر موافقت آنان برای اجرا هستیم.

وی با بیان اینکه درصدد هستیم تا شهرآمل را به عنوان شهر نمونه دوچرخه سواری استان معرفی کنیم تصریح کرد: شورای شهر و شهرداری آمل باید هرچه سریعتر این طرح را در پیاده روها اجرایی کنند.

رئیس هیئت دوچرخه سواری آمل با بیان اینکه طرح همسان سازی پیاده روها در این شهر در حال اجراست اضافه کرد: حداقل فضای مورد نیازبرای اجرای این طرح یک و نیم متر است که امیدواریم شهرداری آمل برای توسعه و رونق ورزش دوچرخه سواری در میان شهروندان همکاری و اقدام کند.

صادقی با اشاره به اینکه زندگی ماشینی افراد در جامعه باعث تحرک کمتر افراد شده است ادامه داد: با ایجاد زیرساخت ها برای توسعه فعالیت های دوچرخه سواری می توان این رشته ورزشی را در این شهر فعال تر کرد.