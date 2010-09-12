امینی با رئیس اتحادیه جودو آسیا دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا امینی رئیس فدراسیون کشورمان روز گذشته با " العنزی" رئیس اتحادیه آسیا دیدار و گفتگو کرد. این جلسه پیرامون کنگره فوق العاده اتحادیه آسیا بود. فدراسیون جهانی قصد دارد انتخاب مسئولین کمیسیون های مختلف را به اتحادیه های عضو واگذار کند و از همین رو کشورها باید به این طرح رای دهند که جلسه امینی و "العنزی" در همین رابطه برگزار شد.

در این جلسه امینی گزارشی از روند جودو ایران ارائه داد و پیرامون همکاری های دوجانبه بحث و تبادل نظر نمود. رئیس فدراسیون کشورمان قرار است جلسه ای هم با رئیس فدراسیون جهانی داشته باشد که به دلیل مشغله کاری "ویزر" هنوز موفق به انجام این کار نشده است.

رقابتهای جودو قهرمانی جهان بعد از 52 سال به زادگاه خود بازگشته است. علاقمندان پرشمار جودو در توکیواز این رقابتها استقبال خوبی داشته اند. در سالن 12 هزار نفری محل برگزاری چهار تاتامی پهن شده که در طول سه روز گذشته تماشاگران چشم بادامی ناظر آن بوده اند.

محمد درخشان رئیس کمیسیون آموزش آسیا روز جمعه در جلسه کمیسیون فدراسیون جهانی شرکت کرد. وی چند روز گذشته را همراه ویزر در جلسات مختلف حضور داشته است. رئیس فدراسیون جهانی در نوبت صبح به برگزاری جلسات مختلف خود می پردازد و عصر ها کلیه مبارزات را تماشا می کند.

کمیته برگزاری این مسابقات سخت گیری خاصی بر روی لباس جودوکاران"جودوگی" انجام می دهد. به طوری که نزدیک به 60 درصد جودوگی ها را تغییر داده و بسیاری از جودوکاران مجبور به خرید لباس های جدید شدند.

هرچند از ایران خبرنگاری در سالن مسابقات حضور ندارد ، ولی نزدیک به 250 خبرنگار و عکاس پوشش خبری این مسابقات را برعهده دارند.

رقابتهای جودو قهرمانی جهان با حضور 775 جودوکار از 111 کشور جهان پنجشنبه گذشته در توکیو آغاز و فردا دوشنبه به پایان می رسد.