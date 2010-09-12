اعلام جزئیات مصاحبه رشته های نیمه متمرکز کنکور در نیمه دوم مهرماه

به گزارش خبرنگار مهر، اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره تاریخ و محل مصاحبه، معاینه و یا مصاحبه و معاینه، آزمون عملی و علمی و سایر مراحل گزینش رشته های تحصیلی نیمه متمرکز آزمون سراسری سال 1389 (رشته های نیمه متمرکز دوره های روزانه، شبانه "نوبت دوم"، دانشگاه پیام نور‌، موسسا‌ت‌آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی و دوره‌های بین‌الملل) به همراه ‌فهرست ‌اسامی ‌و ‌شماره ‌داوطلبی‌ معرفی‌شدگان هر یک از رشته های تحصیلی مذکور تا چند برابر ظرفیت هر رشته از طریق سایت اینترنتی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org در نیمه دوم مهرماه منتشر خواهدشد.

معرفی شدگان هر یک از رشته‌های تحصیلی مذکور لازم است با توجه به برنامه زمانی اعلام شده و ضوابط مندرج در اطلاعیه برای شرکت در مراحل مختلف گزینش رشته یا رشته‌های مربوط اقدام کنند.