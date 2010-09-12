عادل عبدالمهدی دارای منطق سیاسی و اقتصادی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، عمار الحکیم طی سخنانی به مناسبت عید سعید فطر از گروه های سیاسی عراق خواست که برای عبور از بحران سیاسی کنونی موضع شجاعانه ای اتخاذ کنند.

وی با بیان اینکه تاخیر در تشکیل دولت جدید ناشی از درخواست های متعدد گروه های سیاسی است ابراز امیدواری کرد مذاکرات کنونی میان ائتلاف ملی، ائتلاف دولت قانون، فهرست العراقیه و ائتلاف کردستان به بحران سیاسی موجود پایان دهد.

حکیم در ادامه گفت: ائتلاف ملی عراق به این دلیل عادل عبدالمهدی را به عنوان نامزد نخست وزیری انتخاب کرد که وی از منطق سیاسی و اقتصادی بسیاری برخوردار بود و دارای روابط مستحکمی با طرف های سیاسی عراق است.

رهبر ائتلاف ملی عراق همچنین بر اصل مشارکت ملی در تشکیل دولت آتی تاکید و تصریح کرد: دولت آتی باید دولت خدمت ملی و دارای وزرای باکفایت و شایسته باشد به طوری که چنین دولتی منجر به توسعه کشور شود.

حکیم همچنین بر اهمیت توسعه روابط با کشورهای همسایه و منطقه تاکید کرد چرا که به گفته وی این امر تنها راه احیای جایگاه ویژه عراق در منطقه و جهان است.

وی در بخش دیگر سخنان خود در واکنش به پیشنهاد اخیر تری جونز کشیش آمریکایی مبنی بر هتک حرمت به مقدسات اسلامی از جمله سوزاندن قرآن کریم اظهار داشت: حقیقت آشکار این است که افراط گرایی دینی منحصر به مذهب یا طائفه معینی نیست بلکه مشکلی است که تمامی ادیان و مذاهب را تهدید می کند.