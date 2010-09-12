اولین کشتی وارد بندر آستارا می شود

کیوان اسد پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پروژه اسکله و بندر آستارا که از مصوبات دور دوم سفرهیئت دولت به شهرستان بوده و هم اکنون بیش از 45 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی همچنین ادامه داد: پروژه بندر و اسکله آستارا در چهار فاز تفریحی٬ توریستی٬ تجاری، ماهیگیری و شیلات در حال اجراست.

فرماندار آستارا در ادامه از پیشرفت اجرای 90 درصدی پروژه های دور نخست سفرریاست جمهوری در شهرستان آستارا خبرداد و افزود: پیگیری پروژه های مصوب سفر هیئت دولت متناسب با زمانبندی تعیین شده در حال انجام است و خوشبختانه از جدول زمانبندی اجرای پروژه ها عقب نیستیم.

وی پروژه های چهار بانده کردن جاده آستارا - تالش و نیز ساخت بیمارستان 100 تختخوابی را از دیگر پروژه های در دست اجرای شهرستان آستارا برشمرد و پیشرفت اجرای این پروژه ها را خوب توصیف کرد.

اسد پور بیان کرد: اختصاص اعتبارات عمرانی شهرستان با اولویت طرحهای نیمه تمام و طرحهایست که تا پایان امسال به بهره برداری خواهند رسید.

وی در بیان برنامه های فرمانداری درخصوص توسعه شهری نیز یاد آور شد: ایجاد زیرساختهای گردشگری با توجه به جنبه های توریستی٬ تجاری و مرزی شهرستان آستارا در دستور کار قرار دارد.