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۲۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۹:۵۹

در دهه فجر؛

اولین کشتی وارد بندر آستارا می شود

اولین کشتی وارد بندر آستارا می شود

رشت - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان آستارا پیش بینی کرد که در دهه فجر سال جاری با اتمام فاز نخست پروژه بندر چند منظوره آستارا، اولین کشتی وارد بندر شود.

کیوان اسد پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پروژه اسکله و بندر آستارا که از مصوبات دور دوم سفرهیئت دولت به شهرستان بوده و هم اکنون بیش از 45 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی همچنین ادامه داد: پروژه بندر و اسکله آستارا در چهار فاز تفریحی٬ توریستی٬ تجاری، ماهیگیری و شیلات در حال اجراست.

فرماندار آستارا در ادامه از پیشرفت اجرای 90 درصدی پروژه های دور نخست سفرریاست جمهوری در شهرستان آستارا خبرداد و افزود: پیگیری پروژه های مصوب سفر هیئت دولت متناسب با زمانبندی تعیین شده در حال انجام است و خوشبختانه از جدول زمانبندی اجرای پروژه ها عقب نیستیم.

وی پروژه های چهار بانده کردن جاده آستارا - تالش و نیز ساخت بیمارستان 100 تختخوابی را از دیگر پروژه های در دست اجرای شهرستان آستارا برشمرد و پیشرفت اجرای این پروژه ها را خوب توصیف کرد.

اسد پور بیان کرد: اختصاص اعتبارات عمرانی شهرستان با اولویت طرحهای نیمه تمام و طرحهایست که تا پایان امسال به بهره برداری خواهند رسید.

وی در بیان برنامه های فرمانداری درخصوص توسعه شهری نیز یاد آور شد: ایجاد زیرساختهای گردشگری با توجه به جنبه های توریستی٬ تجاری و مرزی شهرستان آستارا در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 1149380

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