بایرن مقابل وردربرمن متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدافع عنوان قهرمانی در آلیانز آرنا مقابل مردان توماس شاف ناکام ماند و حتی اگر درخشش هانس یورگن بوت نبود، می توانست شکستی خانگی را هم متحمل شود.

در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته اینتراخت فرانکفورت با چهار گل در زمین مونشن گلادباخ پیروز شد. برای اینتراخت در این دیدار، کهلر (24)، گکاس (35 و 64) و پاتریک اوکس گل زدند.

در سایر دیدارها نتایج زیر حاصل شد:

* بروسیا دورتموند 2 - ولفسبورگ صفر

* فرایبورگ 2 - اشتوتگارت یک

* هامبورگ یک - نورنبرگ یک

* هانوفر 2 - بایر لورکوزن 2

این رقابت ها امشب طبق برنامه زیر پیگری می شود:

* ماینز - کایزرسلاترن

* کلن - سنت پائولی

جدول رده بندی:

1- هوفنهایم 9 امتیاز

2- هامبورگ 7 امتیاز - تفاضل گل 3+

3- هانوفر 7 امتیاز - تفاضل گل 2+

4- کایزرسلاترن 6 امتیاز - یک بازی کمتر

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11- بایرن مونیخ 4 امتیاز

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16- کلن بدون امتیاز - یک بازی کمتر

17- شالکه بدون امتیاز

18- اشتوتگارت بدون امتیاز